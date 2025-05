A- A+

DRINQUE Dia do Coquetel: saiba quem são os melhores bartenders do Brasil; Pernambuco aparece na lista A lista reúne profissionais com diferentes assinaturas em coquetelaria e apenas o vencedor vai representar o País na final mundial do World Class, no Canadá

Neste Dia Mundial do Coquetel, celebrado anualmente em 13 de maio, data em que a combinação criativa de bebidas foi criada, o World Class Brasil 2025 divulgou os 12 bartenders eleitos como os melhores do País.



A renomada competição reúne profissionais com diferentes assinaturas em coquetelaria e domínio da mixologia, responsáveis por promover experiências sensoriais em seus respectivos bares.

Dentre os finalistas, está o bartender e mixologista Lucas Santos, dos restaurantes recifenses Arvo e Voar, que pode se tornar o vencedor e representante brasileiro na final mundial do World Class, em Toronto, no Canadá, prevista para segundo semestre de 2025.



Os participantes da competição se destacaram em coquetelaria contemporânea, em meio a centenas de inscritos e pela seleção do Top 50 nacional, através de autoria, criatividade, técnica e hospitalidade.

O World Class é promovido pela Diageo, fabricante de bebidas como Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray e Ketel One.



No Brasil, a líder mundial em bebidas já capacitou mais de 90 mil profissionais da coquetelaria por meio de iniciativas de formação como ''Learning for Life'' ou a ''Diageo Bar Academy'', programas de treinamentos presentes em mais de 40 países.

Os 12 finalistas vão passar por novas provas ao longo das próximas semanas, que testarão suas habilidades criativas e domínio técnico com os destilados da Diageo, resultando na escolha do melhor bartender do Brasil.

Conheça os finalistas do World Class Brasil 2025 e onde encontrá-los:



Ariel Todeschini – Ponto Gin, Curitiba

Carmine De Luca – Território Aprazível, Rio de Janeiro

Cassiano de Sousa Melo – Spirit Copa Bar - Hotel Fairmont, Rio de Janeiro

Estella Moraes – Guilhotina Bar, São Paulo

Gabriel Bueno – Consultor, Curitiba

Jairo Gama – Vista e Selvagem, São Paulo

Luana Galdino Mendes da Silva – Bar dos Cravos, São Paulo

Lucas Santos – Voar Restaurante, Arvo Restaurante & Candelária Bar, Recife

Michell Agues – Bar Skull, Rio de Janeiro

Renata Nascimento – Borgo Mooca, São Paulo

Rodrigo Mashida – Elena Horto, Rio de Janeiro

Stephano Giglio - Copacabana Palace, Rio de Janeiro

Veja também