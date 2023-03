Dia do Cuscuz: aprenda a preparar um delicioso cuscuz recheado de frango

A- A+

Poucos pratos representam melhor a mesa nordestina do que o nosso cuscuz. No café da manhã, almoço ou jantar, ele é sempre uma ótima opção de refeição, unindo a praticidade com uma boa fonte de carboidratos e nutrientes. Marcando a passagem do Dia Mundial do Cuscuz, comemorado neste domingo (19), sugerimos uma deliciosa receita de Cuscuz Recheado de Frango, ideal para começar bem o dia.

Cuscuz Recheado de Frango

(Por Deline)

Tempo de preparo: 25 minutos / Rendimento: 1 porção

Ingredientes: 1 colher (sopa) de Deline, 1 colher (sopa) de cebola picada, ½ tomate picado, 1 xícara (chá) de frango cozido e desfiado, sal a gosto, pimenta a gosto, coentro a gosto, ½ xícara (chá) de flocos de milho para cuscuz (flocão), ½ colher (chá) de sal, 1 xícara (chá) de queijo coalho picado, 2 colheres (sopa) de manteiga.

Modo de preparo:

Em uma panela pequena, coloque Deline e leve ao fogo médio.

Adicione a cebola, o tomate e misture.

Coloque o frango, e tempere com sal, pimenta e finalize com o coentro. Reserve.

Em um recipiente, coloque o flocão, o sal e adicione água aos poucos até que fique uma “farofa úmida” ou ao apertar com a palma da mão, forme um bolinho sem desmanchar.

Deixe descansar por mais ou menos 10 minutos.

Após descansar, coloque metade em uma forma de cuscuzeira, recheie com o frango reservado e cubra com o restante do flocão hidratado.

Leve para cozinhar em fogo médio e siga as instruções da cuscuzeira.

Quando estiver pronto, desenforme e sirva com manteiga.



