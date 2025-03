A- A+

Sabores Dia do Cuscuz: sete curiosidades sobre esse prato símbolo do Nordeste Saiba mais sobre a origem do prato, que remonta à região do Maghrebe, no Norte da África, e como se deu a sua popularização no Brasil, sobretudo no Nordeste do país

Em 19 de março, é celebrado o Dia Mundial do Cuscuz, alimento que se tornou símbolo afetivo da cultura nordestina.

Para marcar a data, apresentamos sete curiosidades sobre a origem do prato, que remonta à região do Maghrebe, no Norte da África, e como se deu sua popularização no Brasil, sobretudo no Nordeste do país.

Para aqueles que quiserem se aprofundar mais no tema, pode acessar a matéria especial produzida pala editoria Cultura+ para uma série de reportagens sobre o Nordeste.

Confira sete curiosidades sobre o cuscuz:



1. Apesar de ter sua criação atribuída aos mouros do norte da África, na pré-história, o cuscuz introduzido no Brasil pelos colonizadores portugueses se tornou, ao longo dos anos, um símbolo afetivo da cultura nordestina.



2. O prato já existia dois séculos antes de Cristo, na região do Maghreb - que hoje é composta por cinco países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental e Mauritânia, ao norte do continente africano.



A origem do cuscuz remonta à região do Maghreb, no Norte da África | Foto: Freepik

3. O primeiro registro de que se tem notícia sobre o prato foi escrito em um livro de culinária magrebina, no século XIII. A palavra “k’seksu”, em berbere, reproduz o som do vapor na cuscu-zeira durante o cozimento.

Cuscuzeira usada na culinária magrebina | Foto: Freepik

4. O alimento introduzido na Península Ibérica foi chamado de “cuscuz marroquino”, apesar de ser visto em outros países do norte africano, feito com uma mistura da farinha ou sêmola do trigo.

Cuscuz marroquino | Foto: Freepik

5. O cuscuz foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses e por aqui se tornou base da alimentação de negros, preparado por escravos e vendido em tabuleiros no período colonial.

Litografia de Godefroy Engelmann publicada em Paris em 1835, a partir de um desenho original de Johann Moritz Rugenda



6. Ao longo dos séculos, o cuscuz se tornou um dos principais alimentos da base da pirâmide social brasileira, não por acaso, com ênfase no Nordeste, onde se concentram as maiores desigualdades sociais do país.



7. Um dos alimentos mais populares do Brasil atual, o cuscuz está entre as receitas mais procuradas no YouTube, junto com panqueca, crepioca com presunto e queijo, pão com ovo cremoso e omelete.

