A- A+

DRINQUE Dia do Gin tônica: aprenda a fazer o famoso drinque Anualmente, em 19 de outubro é comemorado um dos coquetéis mais famosos do mundo

Leia também

• Qual copo ou taça é ideal para cada tipo de drinque? Descubra

• Clericot é dica de drinque para quem vai ficar em casa no Carnaval, confira receita

Conhecido por ser um dos destilados mais consumidos no mundo, e uma das bebidas mais tradicionais na Europa, o gin tem conquistado conquistou em definitivo o gosto dos brasileiros.



Não à toa, o destilado tem uma data para chamar de sua: 19 de outubro é o Dia Internacional do Gin Tônica.

Levantamento da consultoria Nielsen Scantrack registra que o Brasil cresceu de 87,3% em valor de vendas no varejo no ano de 2020, no comparativo com o ano anterior, 2019.

Um dos trunfos para a popularização do consumo do destilado, além das estratégias comerciais das distribuidoras, é a sua versatilidade na coquetelaria. É possível consumi-lo de diversas formas, mesmo com seu toque perfumado, ele consegue se harmonizar com várias nuances de sabor.

A história

“O mais curioso é que o gin sempre esteve relacionado com o universo da medicina, mas, com o tempo, a receita foi sendo aperfeiçoada e acabou se tornando no que conhecemos hoje”, explica o bartender parceiro da destilaria Weber Haus, Rafael Câmara.

A história do gin começou há cerca de três séculos, quando o médico e professor Francisco de la Boie decidiu criar uma fórmula para tratar afecções renais. Por ser barata e saborosa, acabou caindo no gosto dos ingleses, que, durante a colonização do continente africano, bebiam para espantar o frio e ficarem mais “valentes”.



“Só que na Índia - colônia inglesa durante o século XIX – o clima era quente e úmido, ambiente propício para a proliferação de mosquitos transmissores da malária. Como a medicina da época orientava o consumo de água gaseificada com quinino como forma de prevenção, os ingleses na região passaram a misturá-la no gin.”, diz Câmara.

A mistura liberava na pele humana um amargor que espantava os mosquitos. Porém, por ser uma bebida muito concentrada, os soldados acabavam tendo náuseas, o que os fez acrescentar açúcar e limão siciliano para disfarçar o amargor, e assim surgiu a primeira versão do gin tônica.

Com o tempo, o drinque foi ganhando novas fórmulas e ingredientes, sendo que hoje em dia é possível encontrar diferentes versões desse clássico da coquetelaria. Confira a receita clássica:

Receita

Gin tônica

(Por Rafael Câmara, bartender parceiro da Weber Haus)

Ingredientes:

50ml de gin

150ml de água tônica

Limão siciliano

Sementes de zimbro



Modo de preparo:

Em uma taça tipo balão, coloque o gelo, a fatia de limão e as sementes de zimbro; em seguida, adicione o gin e finalize com a água tônica. Mexa apenas o suficiente para misturar.

Veja também

Sabores Saiba como fazer palha italiana, uma sobremesa para compartilhar com a família