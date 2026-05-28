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CONSUMO

Dia do Hambúrguer: iFood revela que pedidos no Recife cresceram 67,8% em um ano

Pernambuco ocupa o nono lugar no ranking de estados que mais consomem hamburguér através da plataforma

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O Dia do Hambúrguer é comemorado no dia 28 de maio O Dia do Hambúrguer é comemorado no dia 28 de maio  - Foto: Natan Machado/Pexels

No Dia do Hambúrguer, celebrado nesta quinta-feira (28), o iFood divulgou informações sobre a relação do Recife com esse sanduíche. Os dados revelam que o número de pedidos na capital pernambucana ultrapassou a marca de 2,1 milhões. 

Segundo o levantamento do iFood Tendências, hub de inteligência do app de entregas, a cidade apresentou um crescimento de 67,8% em comparação ao ano anterior. Isso representa mais de 540 mil novos pedidos no mercado local.

Recife concentra, sozinha, cerca de 47% de todo o consumo de hambúrgueres no estado. No ranking nacional, Pernambuco aparece em nono lugar entre os dez estados que mais pedem hambúrguer na plataforma. 
 

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Os dados detalhados mostram que a maior parte dos pedidos ocorre nos finais de semana, que fica com mais de 53% do volume total. Só o domingo concentra 20% dos pedidos. Além disso, 79,4% dos recifenses costumam pedir hambúrguer no horário do jantar. 

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