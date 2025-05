A- A+

Sabores Dia do Hambúrguer: Pernambuco registra mais de 5 milhões de pedidos em 2024 pelo iFood Em 2024, foram consumidas 5,7 milhões de unidades do prato via delivery no estado, segundo levantamento da plataforma

Em Pernambuco, foram registrados mais de 5 milhões de pedidos de hambúrguer em um ano pela plataforma iFood. Os dados divulgados pela empresa brasileira de tecnologia nesta quarta-feira (28), Dia do Hambúrguer, são referentes ao ano de 2024, quando foram consumidas 5,7 milhões de unidades do prato via delivery no estado.

Considerando o primeiro quadrimestre de 2025, Pernambuco já registrou mais de 2 milhões de pedidos de hambúrguer. O volume é 13% maior do que o registrado no mesmo período de 2024 no estado, quando foram 1,8 milhão de pedidos do prato na plataforma.

Pelo quinto ano consecutivo, hambúrguer é o prato mais popular da categoria Restaurante no iFood. No Brasil, o prato foi pedido 72 milhões de vezes, 12% a mais neste ano do que no primeiro quadrimestre (janeiro e abril) de 2024, ou seja, 8 milhões de hambúrgueres vendidos a mais em território nacional, considerando que, em 2024, foram registrados 64 milhões no mesmo período.

Os pedidos em Restaurantes feitos durante todo o ano passado no iFood apontam que os dias preferidos dos brasileiros para comer hambúrguer é durante o final de semana: domingo é o dia com o maior número de pedidos realizados (mais de 39 milhões), seguido pelo sábado (mais de 37 milhões) e a sexta-feira (quase 33 milhões). Com quase 250 milhões de unidades vendidas em 2024, o iFood entregou 475 hambúrgueres por minuto em todo o Brasil.

“A alta no número de pedidos de hambúrguer na categoria Restaurantes, especialmente durante o fim de semana, revela a tendência do quanto o brasileiro ama comer hambúrguer no conforto de casa ou em momentos de lazer”, explica Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood. “O hambúrguer é o item mais consumido do iFood e a tendência é ir muito além do tradicional e do fast food, com diversas variações: vegano, vegetariano, low carb, feito de frango, camarão, salmão, atum, sushi, pernil, picanha, cordeiro e até mesmo linguiça”, completa.

Pedidos em Mercado

Em todo o país, os pedidos feitos na categoria Mercado apontam que os brasileiros também estão fazendo hambúrgueres em casa: os pedidos de hambúrguer congelado (somente a carne) cresceram 238% em 2025, comparado ao primeiro quadrimestre de 2024.



O número de hambúrgueres passou de 9,7 mil hambúrgueres para 32,8 mil. O período com o maior número de vendas para esse item de Mercado (25%) é durante a semana (segunda a quinta), no horário do almoço com 25% de volume em pedidos, seguido pelo horário do jantar, com 19% de volume em solicitações no app.

“Observamos o quanto o delivery de Mercado é cada vez mais uma tendência de consumo também para quem busca ingredientes para preparar seu hambúrguer em casa”, compartilha Pentagna. “Conseguimos entender que a tendência dos nossos clientes em transitar entre duas categorias do marketplace, para um mesmo produto, tem crescido. E é isso que queremos: proporcionar comodidade e praticidade em todos os momentos”, finaliza a diretora de marketing para negócios do iFood.

