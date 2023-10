A- A+

Sabores Dia do Sanduíche: aprenda 3 receitas infalíveis para celebrar a data Além da praticidade, o sabor não fica para trás quando as combinações fazem toda a diferença

Eles podem ser saudáveis, apimentados ou "simples" para facilitar na correria do dia a dia. O sanduíche é o queridinho para muitos quando o assunto são refeições rápidas, seja no café da manhã, almoço ou até no jantar. Além da praticidade, o sabor não fica para trás quando as combinações fazem toda a diferença.



Em alusão ao Dia do Sanduíche, celebrado no dia 3 de novembro, apresentamos 3 receitas práticas com a assinatura da a chef e CEO da CaKech - Empório de Pães & Doces, Carol Kechinski. Tome nota!

Sanduíche de Queijo Brie

(Por Carol Kechinski)

Ingredientes:

1 unidade de pão de brioche;

10 gramas de cream cheese;

25 gramas de geleia (sugestão: de figo ou damasco);

1 fatia de queijo brie;

5 gramas de nozes.



Modo de preparo:

Corte o pão ao meio e adicione o cream cheese nas duas partes. Em seguida, adicione a fatia de queijo em uma das partes, a geleia na outra parte e as nozes. Leve ao forno com as partes ainda abertas. Deixe dourar por 5 a 10 minutos, em 180 graus. Retire do forno, feche o sanduíche e corte ao meio na transversal.



Sanduíche Italiano

(Por Carol Kechinski)

Ingredientes:

1 unidade de pão baguete;

10 gramas de cream cheese;

24 gramas de salame italiano;

1 porção de rúcula;

1 fatia de queijo mussarela.



Modo de preparo:

Corte o pão ao meio e adicione cream cheese nas duas partes. Em seguida, adicione a fatia de queijo em uma das partes e coloque no forno, de 5 a 10 minutos, em 180 graus. Depois disso, retire do forno e coloque o salame (o salame não deve passar pelo forno). Feche o sanduíche e corte ao meio, na transversal.



Sanduíche Serrano

(Por Carol Kechinski)

Ingredientes:

1 unidade de pão de ciabatta;

10 gramas de cream cheese;

1 porção de rúcula;

24 gramas de jamón;

1 fatia de queijo mussarela.



Modo de preparo:

Corte o pão ao meio e adicione cream cheese nas duas partes. Adicione a fatia de queijo em uma das partes e coloque no forno, de 5 a 10 minutos, em 180 graus;

Em seguida, retire do forno e coloque o jamón e a rúcula (eles não devem passar pelo forno). Feche o sanduíche e corte ao meio, na transversal.

Veja também

Receita Saiba como preparar geleia de morango caseira sem adição de açúcar