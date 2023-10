A- A+

Sabores Dia do Sanduíche: aprenda três receitas de sanduíches, pães e molhos Prato pode ser uma refeição tão nutritiva e equilibrada quanto o menu tradicional do dia a dia

O Dia do Sanduíche, comemorado na próxima sexta-feira, 3 de novembro, destaca esse que é um dos um dos alimentos mais práticos, versáteis e democráticos de todo o mundo.



Entre as inúmeras versões e combinações de ingredientes, apresentamos uma série de receitas para celebrar a data, sugeridas pelas Josapar, dona de marcas como Tio João e SupraSoy. Sanduíche pode ser uma refeição tão nutritiva e equilibrada quanto o menu tradicional do dia a dia. A seleção inclui diferentes opções de lanches, receitas de pães e acompanhamentos. Tome nota!

Pão integral com patê de atum

(Por Josapar)

Ingredientes

Para o pão:

5 colheres (sopa) de leite em pó sem lactose dissolvido em 500 ml de água

2 envelopes de fermento biológico

½ xícara (chá) de açúcar mascavo

½ xícara (chá) de azeite extravirgem

1 colher (sobremesa) de sal

2 ovos

½ xícara de aveia

500 g de farinha de trigo integral

Gema de ovo para pincelar

Aveia para salpicar

Para o patê:

1 lata de atum sólido ao natural

1 colher (sopa) cheia de maionese

1 colher (sopa) de cheiro verde picado

Para o lanche:

½ tomate cortado em rodelas finas

Modo de preparo

Para o pão:

Em um recipiente dissolva o SupraSoy Sem Lactose Original na água e aqueça a mistura. Despeje no liquidificador e bata (ainda morno) com o fermento. Acrescente os demais ingredientes, exceto a farinha de trigo e a aveia. Coloque o conteúdo em uma tigela, adicione a aveia e mexa com uma colher. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo integral e mexendo com uma colher até a massa ficar mais densa. Despeje a massa em uma forma para pão, cubra com um pano e deixe descansar por 40 minutos. Não é preciso sovar a massa; basta baixar a fermentação amassando bem a massa até eliminar todo o ar dela. Pincele a parte superior do pão com uma gema de ovo e salpique a aveia por cima. Asse em forno alto até que fique levemente dourado.

Para o patê:

Em um recipiente misture todos os ingredientes e reserve.

Para a montagem, corte o pão em fatias finas. Pegue uma fatia e passe uma camada generosa do patê, coloque a rodela do tomate e finalize com outra fatia de pão.

Hambúrguer grelhado com creme de páprica, salada e bacon

(Por Josapar)

Ingredientes:

Para o creme de páprica:

1 gema

1 colher (chá) de mostarda Dijon

1 xícara (chá) de Azeite Nova Oliva

1 colher (chá) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de páprica doce

3 colheres (sopa) de leite em pó sem lactose

½ xícara (chá) de água

Sal a gosto

Pimenta-do-reino branca moída a gosto

Para o hambúrguer:

2 pães de hambúrguer com gergelim sem lactose

300 g de acém moído com 15% de gordura

1 colher (chá) de sal rosa moído ou sal de parrilla

Pimenta-do-reino moída a gosto

4 fatias de queijo cheddar ou prato sem lactose

2 folhas de alface americana rasgadas

1 tomate maduro cortado em rodelas

4 fatias de bacon

4 colheres (sopa) de creme de páprica

Modo de preparo:

Para o creme de páprica:

Coloque a gema e a mostarda no liquidificador. Bata sem parar e vá adicionando aos poucos o azeite num fio fino e contínuo. Depois, bata vigorosamente até emulsionar e adquirir a consistência de maionese. Acrescente o extrato de tomate, a páprica e o SupraSoy Nature Naturalmente Sem Lactose dissolvido na água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e bata até homogeneizar tudo e reserve.

Para o hambúrguer:

Em um refratário, coloque a carne moída, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e faça duas bolinhas de carne. Modele formando hambúrgueres de 2,5 cm de altura. Coloque na geladeira, em um recipiente com tampa, e reserve. Aqueça bem uma grelha ou frigideira antiaderente. Corte os pães ao meio e toste as partes internas dos pães para dar crocância e textura. Reserve.

Coloque os hambúrgueres para grelhar na mesma frigideira ou grelha já utilizadas e deixe por aproximadamente 4 minutos de cada lado, virando com uma espátula quando estiverem dourados. Acrescente duas fatias de queijo em cada hambúrguer e deixe derreter. Coloque também o bacon para grelhar e vire-os até que fiquem dourados de ambos os lados.

Para a finalização, monte o lanche colocando uma colher do creme de páprica no pão, depois coloque o hambúrguer com o queijo, a alface e o bacon. Adicione mais uma colher do creme por cima e feche com a outra metade do pão.

Bisnaguinha

(Por Josapar)

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico fresco

500 g de farinha de trigo

250 ml de água

3 colheres (sopa) de açúcar

½ xícara (chá) de SupraSoy Sem Lactose Original

½ colher (sopa) de sal

1 ovo

1 colher (sopa) de creme vegetal

1 gema para pincelar

Modo de preparo

Faça a esponja da massa em uma vasilha pequena, dissolvendo o fermento com 2 colheres (sopa) de água e acrescentando 2 colheres (sopa) da farinha. Tampe e deixe fermentar por pelo menos 15 minutos.

Para fazer a massa, em uma tigela coloque o restante da farinha, o açúcar, o SupraSoy Sem Lactose Original, o sal e misture. Faça uma cova no centro e adicione a esponja, o ovo e o restante da água. Misture com as mãos até obter uma massa lisa e homogênea. Transfira-a para uma mesa limpa e seca e comece a sovar a massa por aproximadamente 10 minutos. Acrescente o creme vegetal e se a massa começar a grudar, adicione 1 colher (de sopa) de farinha. A massa deve estar bem lisa e fofa. Sove por mais 5 minutos, transfira-a de volta para a tigela e cubra com um pano ou plástico filme. Deixe descansar por 15 minutos.

Unte duas assadeiras grandes com óleo. Corte pequenos pedaços da massa e faça com as mãos formatos de bisnaguinhas. Coloque-as sobre a assadeira com um espaço de pelo menos 5 cm entre elas. Cubra as assadeiras com um pano ou filme plástico e deixe descansar por cerca de 40 minutos ou até as bisnaguinhas dobrarem de volume.

Pincele-as com a gema e leve para assar em forno pré-aquecido a 160° C por cerca de 20 minutos ou até começarem a dourar levemente. Espere esfriar e sirva.

Dica: você pode rechear a bisnaguinha a gosto, com ingredientes naturais e saudáveis como folhas verdes, tomate picado e proteínas magras.

Wrap

(Por Josapar)

Ingredientes

Para a maionese:

½ embalagem de queijo tofu (250 g)

2 colheres (sopa) de leite em pó sem lactose dissolvido em ½ xícara (chá) de água fria (100 ml)

½ colher (chá) de sal (2 g)

Pimenta-do-reino moída na hora

Suco de ½ limão

5 ramos de salsa lavados e picados

2 talos de cebolinha lavados e picados

Para o sanduíche:

2 fatias de pão sírio

8 colheres (sopa) de maionese de tofu com leite em pó sem lactose (120 g)

12 fatias de peito de peru defumado (160 g)

1 cenoura média ralada no ralo fino

16 tomates secos (140 g)

8 folhas de alface lisa higienizadas

Modo de preparo

Para a maionese, amasse o tofu com um garfo e reserve. Coloque no liquidificador o SupraSoy Sem Lactose Original já dissolvido na água, o tofu amassado, o sal, a pimenta e o suco do limão. Bata no liquidificado na velocidade baixa até formar um creme grosso e liso. Transfira esta mistura para uma vasilha e adicione as ervas picadas. Reserve.

Para o sanduíche, corte os pães sírios ao meio, no sentido do comprimento, dividindo cada um em 2 círculos bem finos. Pegue uma das fatias de pão e espalhe 2 colheres (sopa) de maionese de tofu. Sobre a maionese, coloque 3 fatias de peito de peru, ¼ da cenoura ralada, 4 tomates secos e 2 folhas de alface. Repita o mesmo processo com o restante dos ingredientes e enrole-os como um rocambole. Sirva em seguida, inteiros ou cortados em rolinhos de 2,5 cm de comprimento.

Dica: use o restante da maionese como base para patês e molhos cremosos, a durabilidade é de até 3 dias, se mantido em geladeira. O pão sírio pode ser trocado por pão folha em triângulo e enrolado como um cone.

Cream cheese sem lactose

(Por Josapar)

Ingredientes:

300 g de castanha-de-caju

370 ml de água

1 colher (sopa) de leite em pó sem lactose

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de limão Pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (chá) de sal

Ervas finas a gosto

Modo de preparo

Deixe a castanha-de-caju de molho em 250 ml de água por 6 horas. Em seguida, separe a castanha-de-caju e descarte a água. Em um mixer, coloque todos os ingredientes, o restante da água e bata até ficar um creme homogêneo. Depois, transfira para uma vasilha e deixe descansar na geladeira por 30 minutos antes de servir. Dica: experimente usar tomate seco, azeitonas ou alho. O cream cheese fica ainda mais saboroso.

Pão de fibras

(Por Josapar)

Ingredientes

3 colheres (sopa) de fermento biológico (45 g)

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (sopa) de sal

1 xícara (chá) de leite em pó sem lactose (156 g)

2 xícaras (chá) de água morna

1 xícara (chá) de óleo de milho

2 ovos

½ xícara (chá) de farelo de trigo (25 g)

1 xícara (chá) de fibra de trigo (50 g)

1 xícara (chá) de farinha de trigo integral (140 g)

6 xícaras (chá) de farinha de trigo, para sovar (140 g)

1 gema, para pincelar

Modo de preparo

Num recipiente grande, dissolva o fermento com o açúcar e o sal. Acrescente o SupraSoy Sem Lactose Original, a água, o óleo, os ovos, o farelo de trigo, a farinha integral e misture até obter uma massa lisa. Aos poucos, polvilhe a farinha de trigo e sove a massa até que se desprenda das mãos.

Deixe descansar até que dobre de volume. Divida a massa ao meio e molde os pães em fôrma para bolo inglês. Deixe descansar novamente, pincele com a gema. Asse em forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos.

Mini-hamburguer de grão de bico

(Por Josapar)

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz carnaroli

130 g de grão de bico

½ xícara (chá) de mix de quinoa cozida

Sal a gosto

Cebolinha a gosto

2 xícaras (chá) de água

¼ de xícara (chá) de azeite

Modo de preparo

Prepare o Tio João Variedades a Mundiais – Arroz Carnaroli conforme as instruções da embalagem e reserve. Deixe o grão-de-bico de molho por cerca de 6 horas. Eles devem ficar submersos em água por todo o tempo. Escorra a água e coloque os grãos na panela de pressão com 2 xícaras de água e sal a gosto, deixe pegar pressão e conte mais 10 minutos. Desligue a panela e deixe esfriar.

Coloque os grãos em um processador e triture. Transfira para uma tigela, junte a cebolinha, o mix de quinoa e o arroz carnaroli já cozido. Misture com as mãos até obter uma mistura homogênea. Modele os hambúrgueres, de forma que fiquem arredondados e firmes. Leve a frigideira com um fio de Azeite Nova Oliva, grelhe dos dois lados e estará pronto.

Dip de Maionese

(Por Josapar)

Ingredientes



Para a maionese:

2 colheres (chá) de leite em pó sem lactose

½ xícara (chá) de água (120 ml)

Sal a gosto

Óleo de soja

Para o dip:

200 ml de maionese

1 dente de alho

100 g de azeitonas verdes sem caroço

Salsinha a gosto

2 beterrabas

2 pepinos

2 cenouras

Salsão

Endívias a gosto

Modo de preparo

Para a maionese, em um mixer, coloque o leite em pó sem lactose, a água e o sal a gosto. Com o mixer ligado, adicione aos poucos o óleo de soja em ponto de fio até chegar à consistência desejada.

Para o dip, em um mixer, bata a maionese, o alho, a azeitona e a salsinha. Transfira para um recipiente e reserve. Corte em pequenos pedaços a beterraba, o pepino, a cenoura, salsão e as endívias. Coloque-os em uma vasilha com gelo e sirva-os com pequenas porções de maionese. É um ótimo acompanhamento para as mais diferentes versões de sanduíches.

Dica: você pode bater 50 g de castanha-de-caju junto com a maionese; isso irá deixá-la mais saborosa e crocante.

