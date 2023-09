A- A+

Receita Dia do Sorvete: aprenda a fazer um delicioso e prático sorvete caseiro de morango Receita é ideal para refrescar os dias de calor com doçura

Hoje é comemorado o Dia Nacional do Sorvete e para homenagear essa sobremesa gelada que todo mundo ama - principalmente no nosso calor pernambucano, desafiamos a advogada e aerialista Paloma Gouveia, instrutora do Espaço Entrelaços (@entrelacosespaco), para nos ensinar o passo a passo de uma receita caseira de sorvete de morango que além de muito fácil é deliciosa e refrescante.

Sorvete caseiro de morango

(Por Paloma Gouveia)

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 caixa de morango

1 caixa de creme de leite

1 suco de um limão



Modo de preparo:

Lave bem e os morangos em cubinhos. Separe meia xícara de chá dos morangos cortados em cubinhos para finalizar a receita. Em um liquidificador coloque o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e os morangos inteiros já lavados e sem folhas. Bata até formar uma massa encorpada. Caso ainda fique rala, inclua mais suco de limão aos poucos enquanto bate, para emulsionar. Despeje a mistura em um refratário e inclua com os pedacinhos de morango que estavam reservados. Misture delicadamente. Cubra o refratário com papel alumínio e leve ao freezer por, pelo menos, duas horas. Sirva!

Rendimento: 6 porções

