Geladinho Dia do Sorvete: você sabe a diferença entre o sorvete industrial e o gelato italiano? A sobremesa que o brasileiro ama pode ser feita de diferentes maneiras. Entenda os seus preparos

O dia 23 de setembro marca não só a chegada da primavera, como também exalta a sobremesa gelada que todo o brasileiro ama: o sorvete!

E se você adora circular por restaurantes e sorveterias mundo afora, já deve ter notado uma variação comum nos cardápios. O gelato italiano é palavra comum no mercado gastronômico e se refere um preparo diferente do tradicional sorvete.

Vale destacar que “gelato” é apenas a tradução literal da palavra sorvete para o italiano. Ou seja, no Brasil, não existe um padrão ou regulamento oficial que determine o que é ou não um “gelato italiano”. O termo acabou sendo incorporado por aqui como forma de distinguir um produto de mais qualidade.

Isso porque os sorvetes italianos sempre foram reconhecidos pelo frescor, pelos ingredientes selecionados e pela tradição artesanal.

Assim, no Brasil, “gelato” passou a ser usado como sinônimo de um “sorvete premium”, diferenciado do produto industrializado vendido em potes de supermercado. Portanto, todas as diferenças citadas a seguir são, na prática, as diferenças entre um sorvete industrial tradicional e um sorvete fresco, feito com ingredientes de alta qualidade.

“O sorvete tradicional é produzido com leite, açúcar, gordura vegetal, estabilizantes e aromatizantes, e no congelamento incorpora-se ar para deixá-lo mais leve e macio”, explica Matheus Krauze, sócio-proprietário da rede SOFT Ice Cream.

“Já o gelato utiliza leite integral, creme de leite e manteiga, sem conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais. “Isso reduz o prazo de validade, mas garante frescor e autenticidade ao produto”, complementa.

Outro ponto curioso é o da temperatura. O sorvete costuma ser consumido a -20 °C, o gelato a -13 °C. “Quanto mais fria a sobremesa, maior a necessidade de gordura e açúcar para manter a cremosidade. Por isso, o gelato tende a ser mais equilibrado e saudável que o sorvete industrializado”, acrescenta Krauze.

Com informações sa assessoria de imprensa!

