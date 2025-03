A- A+

Sabores Dia do Tiramisú: aprenda versões criativas do prato usando ervas e especiarias Doce tipicamente italiano é celebrado no próximo dia 21 de março

Com uma textura cremosa e sabor marcante, um doce da culinária italiana é amplamente conhecido em diversos lugares no mundo: o tiramisú. A sobremesa é celebrada mundialmente no próximo dia 21 de março.

Para marcar esta data, apresentamos versões criativas dessa sobremesa clássica, utilizando ingredientes que podem adicionar mais personalidade e sabores diferenciados à receita original.



Embora o tiramisú tradicional seja feito com café, mascarpone e cacau, é possível reinventar o doce utilizando ervas e especiarias para transformar a sobremesa em uma experiência única para o paladar. Tome nota!

Divulgação/Kitano

Tiramisú com alecrim e limão

(Por Kitano)



Tempo de preparo: 1 hora 30 minutos

Rendimento: 5 pessoas

Creme de limão:



Ingredientes

Suco de 1 limão

50 g de açúcar

2 gemas

1 colher de chá de alecrim

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o suco de 1 limão e deixe-o numa infusão com alecrim por 20 minutos. Depois filtre o suco do limão. Em uma vasilha bata as gemas com açúcar.



Filtre o suco do limão do alecrim e junte o suco filtrado às gemas batidas. Em uma panela, leve ao fogo por 5 minutos. Apague a chama do fogo e acrescente a manteiga em pedacinhos até a manteiga se dissolver por completo, cubra o creme com filme plástico e leve à geladeira.

Tiramisú com Alecrim e limão siciliano:

(Por Kitano)

Ingredientes

1 casca de limão siciliano ralada

250 g de biscoito champanhe

250 g de mascarpone ou cream cheese

250 g de creme de leite fresco

40 g de açúcar

40 g de manteiga

40 ml de suco de limão siciliano

50 ml de licor de limão

Modo de Preparo

Leve à fervura 60 ml de água mineral com o açúcar e a casca de um limão por 1 minuto. Deixe amornar e então junte o licor de limão. Em uma vasilha coloque o mascarpone ou cream cheese com o creme de limão que foi reservado na geladeira e junte o creme de leite.Misture tudo delicadamente.

Para finalizar, molhe os biscoitos rapidamente no suco de licor de limão e coloque em camadas em uma forma de vidro, em seguida o creme, mais biscoitos, mais creme e finalize com raspas de limão.

Divulgação/Kitano

Tiramisú com Frutas Vermelhas e Manjericão

(Por Kitano)

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

1 kg de queijo mascarpone

3 unidades de ovo

300 gramas de açúcar refinado

500 gramas de morango

1 caixa de mirtilo (blueberry)

1 caixa de framboesa

1 caixa de amora

18 unidades de biscoito champanhe

1 colher de chá de manjericão

Modo de Preparo

Na batedeira, misture os ovos e o açúcar até que fique bem espumoso. Depois acrescente o mascarpone e bata até misturar bem. Em uma vasilha, amasse os morangos junto com manjericão (com um garfo ou mixer) e passe-os por uma peneira.



Para finalizar, mergulhe os biscoitos na calda de morango e os disponha no fundo da travessa, acrescente o creme de mascarpone por cima e finalize com as frutas vermelhas.

Divulgação/Kitano

Tiramisú de Banana, Doce de Leite e Canela

(Por Kitano)

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 6 porções



Doce de Banana:

Ingredientes

500g de banana nanica

350g de açúcar refinado=

1 pau de canela pequeno

3 cravos da índia

30ml de suco de limão

Modo de Preparo

Descasque as bananas e corte em rodelas. Em uma panela, leve o açúcar para caramelizar e adicione as bananas, logo após a canela e cravos da índia. Quando começar a acumular líquido, adicione o suco de limão.

Quando tiver apurado, desligue o fogo e transfira o doce para um refratário e deixar esfriar

Creme:

Ingredientes

500 g de cream cheese

250g de doce de leite

100g de açúcar

2 gemas

4 claras em neve

Modo de Preparo

Bata as gemas com o açúcar até formar um creme claro. Depois, acrescente o cream cheese e o doce de leite, misturando delicadamente. Para finalizar, bata as claras em neve e misture no creme.

Para a montagem

Misture o rum e o café e utilize para banhar os discos de pão de ló. Nos recipientes da montagem, colocar um pouco do doce de banana, um disco do pão de ló, creme de cream cheese e doce de leite, outro disco de pão de ló, doce de banana, outro disco e finalizar com o creme. Polvilhar com a canela em pó para finalizar!

