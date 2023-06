A- A+

Sabores Dia dos Namorados: confira o roteiro de restaurantes do Recife e Região Metropolitana São diversas opções de lugares aconchegantes e com cardápio diversificado para garantir momentos especiais com seu amor

O Dia dos Namorados se aproxima e já é possível planejar aquele momento romântico com seu amor em diversos restaurantes do Recife e Região Metropolitana, muitos deles com reservas já abertas. São diversas opções de lugares aconchegantes e com cardápio diversificado.



A Editoria Sabores separou um roteiro para lhe ajudar a não fazer feio e planejar um momento inesquecível neste dia tão especial para qualquer casal. Tome nota!

ROTEIRO DE RESTAURANTES PARA O DIA DOS NAMORADOS:

Catamaran oferece uma programação especial de Dia dos Na morados

Restaurante Catamaran

Programação:

De quinta-feira (8) a domingo (11), o restaurante terá disponível um menu fechado especial para o jantar, com couvert, entrada, prato principal e sobremesa.



Entre as opções de couvert, pão italiano artesanal, patê de gorgonzola e caponata siciliana. Para as entradas, o casal pode escolher o camarão catamaran, a quiche de queijo do reino ou a sinfonia marítima.



Já na hora dos pratos principais, os pedidos podem ser o medalhão de filé ao molho de vinho, o salmão nitsuk, o arroz de frutos do mar à provençal ou a pescada ao camarão. Para finalizar, a escolha entre o brownie de chocolate, o pudim de tapioca com calda de coco ou mousse Romeu e Julieta.



Na segunda (12), acontece a Festa dos Namorados, no Espaço Ancorar, com um amplo serviço de buffet à americana na estação gourmet. O evento também terá decoração temática e música romântica para embalar a noite do dia 12 de junho, às margens do Rio Capibaribe. Estacionamento amplo e gratuito ao público.



Cardápio

Durante o jantar da segunda-feira (12) será servido quiche lorraine, quiche de tomate seco, tábuas de frios fatiados, tábuas de queijos nobres, saladas, pães e torradas especiais, frutas secas, entre outros. Também haverá pratos quentes no evento, como o roll de frango com alho poró, gratin de bacalhau em natas, filé mignon ao molho madeira, filé de peixe grelhado, arroz com castanhas e arroz branco. Para sobremesa, torta fudje de chocolate, torta de limão siciliano e mousse Romeu e Julieta.



Outras atrações:

O programa pode ser ampliado com um passeio romântico pelas águas do Rio Capibaribe, passando próximo aos principais pontos turísticos do centro da cidade.



Preços: R$ 180,00 por pessoa | R$ 240 por pessoa no combo com o passeio de catamarã.

Reservas: podem ser feitas antecipadamente através do site.

Endereço: Av. Cais de Santa Rita s/n

Informações: 81. 9 9973.4077 (whatsapp).

Instagram : Restaurante Catamaran (@restaurantecatamaran)

Outback ofederece cardápio especial até o dia 18 de junho

Outback Steakhouse

Programação:

Entre segunda-feira (5) e o dia 18 de junho o restaurante contará com um menu de jantares completos, contendo: prato principal, sobremesa e bebida.

Cardápio:

São quatro opções de combos promocionais, com variações de prato principal: os clientes podem optar entre as icônicas massas do Outback ou pela Jr Ribs For Two ou pelo Jackaroo Ribs and Steak ou pelo Vitoria’s Filet.

Dentre as opções de bebidas dos combos estão o chopp Brahma claro ou escuro 340ml, refrigerantes refil ou Iced Tea refil. Já para os acompanhamentos, estão disponíveis mais de 10 opções. Todas, é claro, feitos com o característico Bold Flavour da marca.



E para finalizar, dentre as sobremesas, o casal poderá escolher entre o Chocolate Thunder From Down Under, o Cinnamon Oblivion, o Havanna Thunder, o S’mores Outback ou o Choco Cinnamon Banoffee. Todas as ofertas servem duas pessoas.

Preços: a partir de R$139,90

Informações: no site.

Endereço: Restaurante nos shoppings Recife, Tacaruna e Rio Mar.

Instagram :Outback Brasil (outbackbrasil)



Bonjour

Programação:

Os restaurantes Nez, Le faux Nez e Ça va elaboram menus exclusivos para a data. Pratos produzidos à base de limão siciliano que remete à fragrância principal da marca e estarão disponíveis exclusivamente no cardápio nos dias 11 e 12 de junho.



O cliente que escolher o prato Bonjour Mon amour vai ganhar um arranjo da Bonjour flores, da coleção namorados, acompanhado da mini fragrância de limão siciliano, logo após o jantar.



Ça va Bistrô: Lagosta au citron Bonjour Mon Amour - Lagosta grelhada na manteiga com risoto de limão siciliano e molho bisque;



Le Faux Nez: Crevettes Bonjour Mon Amour - Camarões puxados na manteiga com alho, ervas finas, tomate cereja, servido no linguini ao perfume de limão siciliano.



Nez Bistrô: Saumon au Citron Bonjour Mon Amour- Filé de salmão regado com manteiga de alcaparras, acompanhado de risoto de limão sicilian

Preços: a partir de R$369 (Casal)

Informações: no site.

Endereços: R. Cap. Rebelinho, 519 - Pina (Ça va Bistrô); Praça de Casa Forte, 306 - Casa Forte (Le Faux Nez); Praça de Casa Forte, 314 (Nez Bistrô)

Instagram : BONJOUR {Boutique de Flores} (@bonjour.flores)

Anjo Solto oferece cardápio com opções para veganos e celíacos

Anjo Solto

Programação:

O Dia dos Namorados no Anjo Solto será ativado nos dias 10, 11 e 12 de junho, nas suas unidades das Graças e do Pina (que abre excepcionalmente na segunda-feira (12/06) para celebrar o amor com um menu e tanto. A data foi pensada por Angela dos Anjos e sua equipe com uma série de pratos para escolha dos comensais.



Cardápio

No menu de namorados inclui Sashimi de atum levemente picante com chips de batata disputa a nossa atenção com as Massinhas folhadas com recheios de gorgonzola, pera e castanhas e também boursin com chutney de abacaxi levemente picante. Para quem prefere pegar mais leve, a escolha pode ser feita pela Salada à provençale (mini muçarela de búfala e tomates com ervas de provence ao forno, servidas com rúcula e pão da casa).

Entre os pratos principais, a seleção sugerida traz uma opção de massa, o Linguine com portobello e camarões. Se a escolha for por carne, o Filé ao molho de vinho marsala com risoto é uma deliciosa aposta. Quem prefere peixe, a casa sugere o Atum oriental levemente picante com couscous ao limone. Quem não dispensa um bom crepe, também há a opção de escolher como principal um dos diversos sabores de crepes da casa.

Quem optar pelo menu vegano - que também foi pensado para os celíacos - terá como entrada um Antepasto vegano especial (chips de quinoa, tomates à provençale, pasta de castanhas, hummus e queijo especial luolí - uma tipo de queijo de castanha fresco). Já o prato principal é o fusilli com legumes e molho oriental (com amendoim, gergelim e queijinho especial luolí). De sobremesa, um Brownie vegano de chocolate com opção de sorvete de morango e frutas vermelhas ou de macadâmia caramelizada da Jazzlato.



Preços:

Valor cardápio casal - R$ 240,00 (casal) + serviço

Valor cardápio casal c/ harmonização 1 (Espumante Cave de Rois Brut Rosè ou Vecchia Cantina Chianti DOCG) - R$ 330,00 (casal) + serviço

Valor cardápio casal c/ harmonização 2 (Bourgogne Albert Bichot Chardonnay ou Pinot Noir - R$ 390,00 (casal) + serviço



Endereços :

Anjo Solto Pina - Av. Herculano Bandeira, 513 (Galeria Joana D'arc).

Anjo Solto Graças - R. Esmeraldino Bandeira, 106.

Reservas por telefone: (81) 3325-0862 (Anjo Solto Pina) e 3423-9852 (Anjo Solto Graças)

Ou através do WhatsApp, a partir das 16h: (81) 9 9956-2751 (Anjo Solto Pina) ou (81) 9 9718-2021 (Anjo Solto Graças)

Instagram: Anjo Solto (@anjosoltorecife)

Ponte Nova

Programação:

Servirvindo menu especial para a data. (Bebidas não inclusas). As entradas vão todas as mesas e os clientes escolhem um prato principal e uma sobremesa por pessoa.

Cardápio:

Entradas:

1. Steak de atum: pedaço de Atum levemente grelhado na manteiga de garrafa sobre condimento de avocado com wasabi, palha de alho-poró.

2. Casquinha de Camarões: Concha com picadinho de camarões gratinados em fonduta de parmesão.

3. Rosbife: Fatias de rosbife de filé mignon, molho de mostarda dijon com alcaparras, queijo Grana Padano ralado, pickles de cebola roxa.

Prato principal:

1. Salada do Interior: mix de folhas verdes, queijos brie da serra e parmesão, salame yaguara, jamon serrano, passa de caju, molho de mostarda dijon com pimenta verde e mel, castanha de cajú.

2. Camurim Afrancesado: Filé de camurim grelhado, mousseline de macaxeira, emulsão de castanha do Pará, uvas amanteigadas e farofa crocante de ervas.

3. Spaghettini&Camarões&Gorgonzola: Spaghettini, creme de leite de fresco, gorgonzola e vinho branco, finalizado com camarões grelhados da chapa.

4. Filé Lundi: Filé grelhado ao molho de cogumelos, arroz basmati com castanhas, palha de batata doce & alho-poró.

Sobremesa:

1. Brownie do Ponte: Cubinhos de brownie Docecleta sobre “calda” de chocolate branco, sorvete de chocolate e praliné de gergelim com flor de sal.

2. Capuccino de Frutas Vermelhas: Coulis de morangos frescos, amoras e framboesas, sorvete de baunilha e creme mascarpone coberto com crumble.

Preços: R$190,00 + 10% de serviço por pessoa.

Informações: 81 988140313

Endereço: R. do Cupim, 172 - Graças, Recife

Instagram : Ponte Nova(@ponte_nova)

No Sushi Yoshi, o cardápio único será preparado e couvert artístico de Edemame, no dia 12 de junho

Sushi Yoshi

Programação:

No dia 12 será trabalhado apenas um cardápio único será preparado e couvert artístico de Edemame. Com uma opção de entrada, prato principal e sobremesa escolhida pelo casal. A reserva é mediante a pagamento de 50%.

Cardápio:

Entradas:

1. Pastel aberto

2. Tataki de Salmão

3. Tartare de atum

4. Sunomono misto

Prato principal:

1. Sushi degustação com 10 peças selecionadas pelos pelo sushiman

2. Combinado especial Sushi e Sashimi

3. Arroz de nirá com salmão grelhado e molho teriyaki com alho negro

Sobremesa:

1. Café Yoshi

2. Mousse de chocolate com crumble de gergelim

3. Suspiro de gengibre e morango

4. Creme brulée de matchá

Preços: R$230 de serviço por pessoa

Informações: 81 3462.2748

Endereço: Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Sala 01 - Boa Viagem, Recife

Instagram : Sushi Yoshi (@sushi_yoshi_recife)

Café da manhã a dois será oferecido no Manu Tenório Jaqueira

Manu Tenório

Programação:

Domingo (11) e segunda (12), das 8h às 12h, Café da manhã a dois no Manu Tenório Jaqueira e Boa Viagem



Cardápio:

• Duas opções de toasts (salmão defumado, avocado ou cogumelos)

• Duas opções de bebida (café ou suco)

• Duas saladas de fruta com iogurte natural e granola

• Uma porção de pão de queijo

• Um bolinho

• Uma porção de waffles



Preço : R$ 140 (casal)



Reservas pelo whatsapp:

Unidade Zona Sul - 81 98156-6241

Unidade Zona Norte - 81 99495-9473

Endereços :

Zona Sul: Av Conselheiro Aguiar, 1552 - Boa Viagem

Zona Norte: Avenida Rui Barbosa, 1503 - Jaqueira

Instagram @manutenorioculinariasaudavel



The People

Programação:

10, 11 e 12 de junho.



Cardápio:



Entradas Individuais (2 opções)

• Pastel de Brie com molho de frutas vermelhas.

• Salada de camarão à oriental.



Principais individuais (2 opções)

• Camarão crocante com risoto ao mediterrâneo.

• Filet com duo de molhos (vinho e queijo fundido) e nhoque frito.



Sobremesas (1 para compartilhar)

• Texturas The People - Torta Mousse cake, sorvete de ninho, Crumble de biscoito, brownie, calda de frutas vermelhas e cocada.



Preço :

2 Entradas, 2 Principais e 1 Sobremesa: R$ 189,90 (casal)

Castelus oferece menu executivo apenas no jantar

Castelus

Programação:

9, 10, 11 e 12 de junho.

Menu fixo da casa disponível no jantar, com um prato especial do chef no dia 12/06*.

Menu executivo disponível apenas no jantar (09, 10 e 11/06)



Cardápio:



Entradas

• Mousseline de queijo e nozes com tomate, azeite de manjericão e torradas.

• Roll couve com peixe crocante, aïoli e vinagrete de laranja.

• Caldinho de moqueca



Principais

Camarão crocante com seu Bobó e arroz com coco queimado – R$ 69

• Arroz de Pescador (camarão, lula, mexilhão e peixe sob arroz à base de tomate e

molho de camarão) – R$ 89

• Peito de frango (R$ 49) ou Mignon suíno (R$ 59) empanado com risoto de cenoura

grelhada

• Cupim desfiado sob linguine com creme de milho e glace do cozimento – R$ 59



Sobremesas

• Cocada mole e sorvete de coco sob pão de ló e calda de coco queimado.

• Versão Pavlova Suspiros com calda de frutas vermelhas e sorvete de creme



Preço :

Entrada + prato principal + sobremesa a partir de R$49,90



Endereço:

Rua Mário Campelo, 700 - Várzea. Recife

WhatsApp : (81) 99161-7157

Instagram (@castelusrestaurante)



Trattoria da Dani

Programação:

10, 11 e 12 de junho.



Cardápio :



Entradas (escolha 1 para compartilhar)

• Trio de Bruschettas (Bruschetta a Campânia;

• Bruschetta de gorgonzola e pera grelhada; e Bruschetta de camarão e provolone;

• Provoleta na brasa (queijo provolone com tomates assados na brasa, servida com fatia de pão italiano).



Principais (Individuais. Escolha 02 opções)

• Ravióli de queijo (massa artesanal recheada com blend de queijos, servido com manteiga de limão siciliano e tomatinhos confit);

• Risoto (arroz cremoso de moqueca com camarão e peixe grelhados, finalizado com bolinho e banana da terra);

• Linguini al tartufo (massa italiana de grano duro envolvida por creme trufado, servida com cubos de filé na manteiga de sálvia e telha crocante de parmesão).



Sobremesas (Individuais. Escolha 02 opções)

• Carpaccio de goiaba (lâminas de goiaba servida com creme branco especial da chef, crumble de bolo de rolo e goiabada);

• Tudo de chocolate (bolo de chocolate recheado com creme de chocolate, servido com sorvete e crumble de chocolate. Para finalizar, uma calda quente de chocolate e Nibs de cacau. Tudo feito com chocolate meio amargo).



Preços :

01 Entrada 02 Principais 02 Sobremesas Valores: Cardápio = R$ 320 (casal) Cardápio + garrafa de Freixenet (Cava, Pinot Grigio ou Rioja Tempranillo) = R$ 400 (casal)



Endereço: Rua Conselheiro Peretti, 96 - Casa Amarela, Recife

Telefone: 99962.9964

Instagram (@trattoriadadani)

Forno Recife

Programação:

Funcionando com reservas para 2 pessoas especialmente no dia 12, com nosso menu para o casal, com opção aternativa vegana.

Cardápio:

Entrada:

Mini pão Naan de fermentação longa, acompanhado de caponata e creme de ricota artesanal.

Opção vegana: Mini po Naan de fermentagdio longa, acompanha caponata e tapenade de azeitonas

Prato principal:

Nhoque de macaxera com ragu de cupim

Opção vegana: Nhoque de macaxera com ragu de cogumelos

Sobremesa:

Sorvete beuniha da casa com calda e doce de leite

Opção vegana: Sorvete vegano com Caramelo salgado

Preços: R$190 por casal

Informações: 81 99680-6370

Endereço: R. Doze de Outubro, 15 - Graças, Recife

Instagram : Forno (fornorecife)

