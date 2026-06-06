Dia dos Namorados: veja restaurantes no Recife que vão preparar menus especiais

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Todo ano é a mesma coisa: os casais lotam bares e restaurantes para celebrar o dia mais romântico do ano, enquanto os estabelecimentos preparam opções para tornar o 12 de junho ainda mais especial.



O Dia dos Namorados tá quase aí, veja o que algumas casas do Recife e RMR estão preparando e boa comemoração!



Patuá

O chef Alcindo Queiroz fará duas noites temáticas, nos dias 11 e 12, 18h às 22h. O menu comemorativo reunirá entradas, pratos principais e sobremesas que valorizam frutos do mar e ingredientes regionais. Onde: Rua Bernardo Vieira de Melo, 79, Ribeira, Olinda. Informações e reservas: (81) 3055-0833.



Quina do Futuro

O restaurante do chef André Saburó terá dois formatos de serviço para o Dia dos Namorados: o jantar presencial com menu fechado e sob encomenda, para retirar e levar - ideal para quem quiser comemorar em casa.



A opção para encomendas é o Menu Hoseki (R$ 460), que inclui dois combos com: edamame petit, guioza, sunomono de salmão petit, chirashizushi de salmão e ovas, 2 new ebi salmon, 2 maguro yaki roll, sashimi de salmão e atum, 1 sushi de atum levemente maçaricado, 1 sushi de salmão com tobiko negro, 1 sushi de barriga de salmão com geleia, 1 sushi de vieira e 1 sushi de camarão. Pedidos até às 21h do dia 11/06: (81) 98299-0101

Quina do Futuro oferece praticidade com combinados de alto nível sob encomenda. Foto: Fernando Sposito/Divulgação

Seu Motta

A casa do chef Hugo Prouvot vai abrir, excepcionalmente, na noite do dia 12 de junho. Além do menu regular do Seu Motta, com ótimos frutos do mar, Hugo vai servir pedidas exclusivas no dia, como é o caso do drinque Oyá, feito com gin, Aperol, licor de cassis, saquê, hibisco e hortelã (R$ 35)



O prato principal inédito será a lagosta da região com palmito, purê de batata e furikake, fava fresca com polvo laminado e molho bisque (R$ 149, individual). Reservas até 20h. Onde: Rua Raymundo Gomes Gondim, 26, Boa Viagem. Informações e reservas: (81) 99508-0922

No Terraço

A chef Carla Chakrian abrirá para o jantar do dia 12 de junho às 18h30, com menu especial para duas pessoas, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas, mais duas taças de vinho tinto ou branco selecionados pela casa, ou dois drinques preparados para a data (com ou sem álcool). Valor: R$ 390. Informações e reservas: (81) 9984-69403



Casa do Vinho Al Mare

O Dia dos Namorados terá dois momentos no restaurante à beira-mar de Olinda, com música ao vivo e menus criados para a data. A experiência romântica acontece nos dias 12 e 13 de junho, com opções em diferentes horários, incluindo almoço, pôr do sol e jantar.



Serão dois menus, o Mar e o Terra, com preparos como bao de atum curado no missô e magret de pato com frutas vermelhas. Preços de menu a partir de R$ 350 via Sympla. Onde: Avenida Manuel Borba, 338, Praça do Jacaré, Carmo, Olinda. Informações: @casadovinho_almare



Tutto Qui

O menu dos namorados do Tutto Qui Caffè & Vino incluirá uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa para compartilhar, a R$ 450. Opções italianas são predominantes: burrata al pesto, o filetto formaggio e carbonara. Onde: Rua Dr. Virgílio Mota, 71, Parnamirim. Informações e reservas: (81) 98274-1263



Il Padrino

O restaurante na Zona Norte do Recife abre no Dia dos Namorados com menu fechado em duas versões harmonizado com vinho (R$ 320 por pessoa) e o com bebidas não alcoólicas livres (R$ 240 por pessoa).



Entre as opções, a massa fresca marsala recheada com creme de cogumelos frescos, coalhada seca, gremolata, crocante de castanha e missô em molho bechamel. Informações e reservas (mediante pagamento do sinal de R$ 100) via Whatsapp (81) 98970-2023. Onde: Rua Jacobina, 58, Graças

Capi Gastrobar

A casa vai funcionar no dia 12 com menus fechados, para casal a R$ 290, e individual, a R$ 150. O cardápio especial vai oferecer opções veganas de entrada, prato principal e sobremesa, além das versões tradicionais.



Para os veganos, uma das sugestões é o creme dubarry (couve-flor finalizado com alho-poró e amêndoas laminadas tostadas) e como prato principal o "Eu acho é pouco", que são polpetas de berinjela com gergelim, linguine ao pomodoro com cogumelos.



A noite terá música ao vivo com Drão e Rai, a partir das 20h no salão interno. Couvert: R$ 20. As reservas podem ser feitas via Whatsapp (81) 98765-5127, mediante pagamento antecipado de 50% do valor. Onde: Rua Jacobina, 58, Graças

Le Chef

O bistrô funcionará no Dia dos Namorados com menu fechado e também com o cardápio habitual da casa, que inclui opções veganas, como as croquetas (R$ 49) feitas com feijão azuki, acompanhadas de molho de pitanga picante e a carbonara trufada (R$ 74).



Já o menu temático para o dia 12 terá pratos tradicionais (onívoros), e inclui uma entrada, dois pratos principais, duas sobremesas e uma garrafa de vinho. A R$ 590. Onde: Av. Engenheiro Domingos Ferreiras, 1097, Boa Viagem. Informações e reservas: (81) 3129-6393 e 98175-6920

Chiwake Recife

Restaurante peruano e nikkei pilotado por Biba Fernandes, o Chiwake vai oferecer quatro menus especiais nos dias 11 e 12 de junho. As sugestões do chef incluirão lagosta ao molho huancaína, ceviche de atum com tamarindo, arroz de pato, ossobuco desfiado, contrafilé grelhado e filé de peixe em molho thai.



A noite será iniciada com drinque de boas-vindas e couvert de chips variados com pastinhas. Onde: Parque Gourmet do Shopping Recife. Informações e reservas: (81) 99185.7075



Cantinho do Tony

O bistrô em Boa Viagem fará jantar para os namorados no dia 12, com dois horários para reservas e atendendo ainda por ordem de chegada.



O menu vai incluir uma entrada para compartilhar, dois pratos principais e uma sobremesa para dividir. Uma das opções de entrada é a cestinha de pizza bianca com caponata de berinjela e pimentões. Já entre as pedidas de principal, o medalhão com risoto ao funghi é destaque.



Há ainda preparos com camarão, peixe e massa. Para fechar a noite de romance, uma banoffe desconstruída ou brownie de casa.



Valor: R$ 299 por casal. Horários: das 19h às 21h e das 21h às 23h. Cancelamento: desistência com até 2h de antecedência: devolução de 50% do pagamento. No show (não comparecimento): não haverá reembolso. Informações: (81) 3465-9066

Polpetas de berinjela do Capi e o ambiente intimista do Cantinho do Tony. Fotos: Hugo Elihimas/Divulgação; Bruna Sampaio/Cantinho do Tony

Pobre Juan

No restaurante especializado em carnes nobres, o jantar romântico será vendido em três formatos: sem harmonização sairá a R$ 525 e inclui duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas; menu harmonizado com vinho será R$ 748 e inclui uma garrafa do vinho Mevi Reserva de Familia Pinot Noir; se o cliente preferir harmonizar com espumante, o jantar será acompanhado por uma garrafa do Cava Don Román Brut Rosé, o jantar para dois será R$ 724. Onde: RioMar Shopping. Informações e reservas: (81) 3327-0862. Mais informações aqui

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