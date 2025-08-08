A- A+

Roteiro Dia dos Pais: dicas de bares e restaurantes no Recife para reunir a família em volta da mesa Confira os lugares para celebrar este segundo domingo de agosto do jeito que o seu "velho" gosta

A comemoração do Dia dos Pais não precisa se limitar à carteira, cinto ou par de meias de presente. Juntar a família ao redor da mesa pode ser a demonstração de afeto que tanto se espera no segundo domingo do mês de agosto.

Nessa missão, não faltam bares e restaurantes no Recife e Região Metropolitana abertos para homenagear os grandes protagonistas deste dia. Aproveite!

Todos os gostos

O recém-inaugurado Hub Food, no Rosarinho, reúne 12 marcas gastrôs. Para o almoço, a Galo Galo oferece "galeto assado na TV de cachorro", com arroz de brócolis e alho confitado, batatinha chips, farofa de ovos e molho, que serve até três pessoas (R$ 108).

Já o Cucina Parmê sugere o camarão à parmegiana (R$ 94,90) para duas pessoas. Além do espaço físico, há opção do delivery ou retirada no local (com 20% de desconto).



Endereço: av. Santos Dumont, 599, Rosarinho. Fone: 2014.1010. Informações: www.hubfoof.com.br

Casa Amorim: Cozido português (Foto: Divulgação/Casa Morim)

Português

A Casa Morim, do chef Marcelo Inojosa, sugere um cardápio especial para a data. Entre as opções, o cozido de bacalhau, com pirão de acompanhamento. O trio de bacalhau (R$ 345) vem em três versões: à portuguesa, Gomes de Sá e Zé do Pipo. O combo serve até três pessoas.

Endereço: rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea. Instagram: @casa_morim

Rede

Para este fim de semana, as lojas do Giraffas têm desconto na opção “churrasco pra 2”, que oferece dois cortes nobres de picanha maturada, duas linguiças suínas, uma sobrecoxa desossada e uma porção de batata frita crocante ou polenta frita. Os preços são ajustados conforme a localidade.

Informações: www.giraffas.com.br

Tradicional

Conhecido pela cozinha regional, com destaque para a carne de bode, o Entre Amigos é unanimidade quando o assunto é reunir a família em volta da mesa.

No cardápio, pedidas de “sustança”, como filé de carne de sol, servido com feijão, arroz, paçoca de bode, macaxeira frita e pirão de queijo, que sai para compartilhar, por R$ 225.

Endereço: rua Marquês de Valença, 30, Boa Viagem; rua da Hora, 695, Espinheiro. Instagram: @entreamigosobode

Bargaço (Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco)

Pescado

Um clássico no Recife, o Bargaço é conhecido pela tradicional moqueca de peixe, que sai por R$ 240. Já a versão com camarão custa R$ 263. Ambas para dividir. A lista ainda inclui pratos com lagosta, bacalhau e polvo. O salão amplo, montado na estrutura do Novotel, traz decoração elegante e com vista para a marina.

Endereço: Cais de Santa Rita, 46, São José. Informações: @bargacorecife

Boêmio

É na calçada do Boteco do Neno, na Zona Norte do Recife, que os mais boêmios se encontram para um chope cremoso, com direito a petisco, pizza com selo Barazzone ou prato de origem portuguesa. Vale pedir a empada de queijo do reino, como entrada, e seguir com os pratos à base de bacalhau.



Endereço: rua Padre Roma, 722, Parnamirim. Instagram: @bardoneno

Seu Luna (Foto: Andréa Rêgo Barros)

Regional

Fundado em 1988, o Bar do Luna coloca o Nordeste no centro da mesa. O chambaril é de lei, e mobiliza famílias de todas as partes a baixarem na casa localizada no bairro do Ipsep. A versão completa serve até 3 pessoas e sai por R$ 160. Mas também há outras pedidas tão robustas quanto, como sarapatel, dobradinha e carne de sol.

Endereço: rua Saldanha Marinho, 645, Ipsep. Instagram: @seulunarestaurante

Vinho

Neste domingo (10), o EntreVinhos abre programação musical às 13h com a cantora Cláudia Beja. A música embala o funcionamento da casa, que oferece tábua de frios, croquetas de cordeiro, burrata, tartare, além de principais como medalhão de mignon (R$ 99), risoto caprese (R$ 62) e arroz de pato (R$ 72).

Endereço: rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem. Instagram: @entrevinhos

Parrilla

O restaurante Pobre Juan preparou menu com mix de tapas composto por miniempanadas de queijo e carne, além de croquetas de jamón e ossobuco - duas unidades de cada. De principal, a picanha na tábua para compartilhar. Para finalizar, duas opções de sobremesa: os clássicos churros com dulce de leche argentino e a torta de chocolate com sorvete.

Endereço: RioMar Shopping. Valor por pessoa: R$ 536 (sem harmonização) e R$ 684 (com vinho indicado pela casa). Instagram: @restaurantepobrejuan

