A- A+

dia dos pais Dia dos Pais na Bahia: Gero Salvador e Fasano Trancoso terão menus especiais para a data As duas casas terão cardápios fechados, com três etapas, fincados na culinária italiana

Leia também

• Sobremesa para impressionar: saiba preparar a clássica torta de manteiga escocesa

• Suco de uva integral ganha espaço no mercado por seus atrativos nutricionais

• Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul já está com inscrições gratuitas abertas; saiba mais

O Dia dos Pais se aproxima, este ano celebrado no domingo 8 de agosto, e os restaurantes já se movimentam para que as comemorações não passem batido.

É o caso do Grupo Fasano que, na Bahia, mantém duas unidades - uma na capital Salvador e outra na cobiçada Praia de Trancoso.

Em Salvador, o restaurante Gero, no térreo do hotel, que fica em frente à Praça Castro Alves, já disponibilizou o cardápio comemorativo que será servido nos dias 8 e 9 de agosto, tanto no almoço quanto no jantar.



À noite, o jantar será embalado por música ao vivo.

O menu terá três etapas e seguirá a identidade da casa, a tradicional culinária italiana. Por pessoa, a refeição sairá a R$ 380 por pessoa com as taxas já inclusas.

Entre as opções de entrada, salada de polvo com batata ao açafrão, creme de couve-flor e o il vero carpaccio.



Já entre as pedidas de prato principal, o cliente poderá escolher entre bife de ancho com molho de alecrim e legumes braseados, risoto de abóbora e camarão e tortelli de berinjela e ricota defumada.

As sugestões de sobremesa são tradicionais: cheesecake de avelã com calda de chocolate ou torta de maçã acompanhada de sorvete de canela.

Enquanto isso, em Trancoso

Já no Restaurante Fasano, no hotel homônimo na Praia de Trancoso, a data será comemorada com cardápio que reúne clássicos italianos com o sotaque baiano.

O menu do Dia dos Pais incluirá entrada, prato principal e sobremesa, e será servido exclusivamente no dia 9 de agosto, das 13h às 17h.

O menu completo, por pessoa, será R$ 420.

Sugestões de entrada: crudo de robalo com creme de castanha, aspargos e botarga ralada ou salada de agrião com figo, rabanete, queijo Canastra e molho de mostarda.

Sugestões de principal: coxa e sobrecoxa de pato com purê de batata defumada ao molho de cebola e pinole, ou mafalda com lagostim ao pomodoro levemente apimentado.

Sugestões de sobremesa: entremet de caju ou torta caprese com sorvete de mel de cacau.



SERVIÇO

Gero Salvador

Onde: térreo do Hotel Fasano Salvador - Praça Castro Alves, 05, Centro Histórico, Salvador (BA)

Informações: @fasanosalvador

Reservas: (71) 99946-4088

Fasano Trancoso

Onde: Estrada de Itaquena, 3925 Praia de Itapororoca, Trancoso (BA)

Informações: (73) 3018-2954 e [email protected]

Instagram: @fasanotrancoso



Restaurante do hotel Fasano Trancoso. Foto: Daniel Pinheiro/Divulgação

Veja também