Gastronomia Dia Internacional do Café: veja cinco benefícios de consumir a bebida Especialista pontua os motivos para celebrar a bebida mais consumida pelos brasileiros, neste 1º de outubro

Símbolo histórico e afetivo do Brasil, o café tem um dia para chamar de seu no calendário gastronômico mundial. É neste 1º de outubro, que a bebida é celebrada mundo afora por conta do seu valor nutricional. econômico e culinário.

Só no recorte brasileiro os números comprovam uma verdadeira paixão. Segundo a pesquisa Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil (2019–2023), realizada pelo Instituto Agronômico de Campinas, em parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus para a ABIC, 97% dos consumidores nacionais afirmam beber café ao acordar e, para 61%, a bebida melhora o humor e a disposição.

O motivo para essa ser a primeira escolha do dia pode estar na qualidade do grão. “Os cafés especiais concentram compostos que elevam não só a energia, mas também o prazer e a sensação de equilíbrio. Considerados acima de 80 pontos na escala de qualidade, eles oferecem uma experiência diferente das marcas comuns que encontramos no mercado”, explica a farmacêutica e bioquímica, fundadora da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais, Vanessa Vilela.

Mais vigor

A cafeína é um dos estimulantes naturais mais conhecidos. Ela age diretamente no sistema nervoso central, ajudando a reduzir a fadiga e a aumentar o estado de alerta.

Melhora o desempenho físico

Muitos atletas e praticantes de atividade física utilizam o espresso como pré-treino natural. Ele contribui para aumentar a resistência, diminuir a percepção de esforço e potencializar a performance. “Antes dos treinos, uma xícara pode ser uma aliada para dar mais força, retardar a fadiga e melhorar o rendimento, sem a necessidade de suplementos artificiais”, destaca Vanessa.

Estímulo ao bom humor

A bebida estimula a liberação de neurotransmissores ligados ao prazer, como dopamina e serotonina. “Essa ação pode ajudar a melhorar o humor, reduzir a sensação de cansaço mental e aumentar a vitalidade ao longo do dia”, explica a bioquímica.



Redução do estresse

Tomar uma xícara pode ser mais do que uma questão fisiológica: é um momento de pausa. “Essa experiência sensorial, que combina aroma com sabor e o calor da bebida, ajuda a criar um ritual de relaxamento”, completa.

Conexão social

O café também tem um papel cultural importante: ele aproxima pessoas. “Seja no intervalo do trabalho, numa cafeteria ou em casa, a bebida estimula conversas e cria vínculos, reforçando a importância das interações para o bem-estar”, relata.



Com informações da assessoria de imprensa!

