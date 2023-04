Dia Internacional do Milho: confira receitas para aproveitar o cereal

A- A+

Neste dia 24 de abril é celebrado o Dia Internacional do Milho. Além de ser multifuncional, é um cereal muito nutritivo, rico em glutamato, principal aminoácido responsável por proporcionar o gosto umami, o quinto gosto básico do paladar humano, juntamente com o doce, salgado, azedo e amargo.

O milho também é extremamente versátil e pode fazer parte dos mais diversos tipos de preparações. "Curau, pamonha, pipoca, bolos, sucos, doces e salgados são alguns dos exemplos de como consumir o milho sem perder os nutrientes e o gosto umami”, afirma a Chef do Comitê Umami, Lisiane Miura.

Para comemorar o Dia do Milho, Lisiane separou duas receitas ricas em umami incluindo o cereal: uma surpreendente “costelinha” de milho e um tradicional e delicioso suco de milho. Confira:

RECEITAS

Corn Ribs ("Costelinhas" de Milho)

(Tempo de preparo: 25 minutos + 10 minutos de air fryer)

Serve: 2 porções

Ingredientes:

2 espigas de milho pequenas (400 g)

1 colher (sopa) de azeite de oliva (15 ml)

meia colher (chá) de páprica picante (2 g)

2 pitadas de sal (0,8 g)

1 colher (sopa) de manteiga sem sal derretida (15 g)

2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado fino (16 g)

1 colher (sopa) de coentro picado (5 g)

Modo de preparo:

Com uma faca e, com cuidado, corte a espiga de milho em 4 partes, no sentido do comprimento, e reserve. Em uma tigela grande, coloque o azeite de oliva, a páprica e o sal, e mexa. Junte o milho e misture até que ele esteja completamente envolvido pelos temperos. Disponha na cesta da air fryer e leve a 200 graus, pré aquecida, por 10 minutos, ou até dourarem e que o milho esteja cozido. Retire da air fryer, pincele a manteiga e salpique o queijo ralado e o coentro. Sirva em seguida.

Dica: para facilitar o corte da espiga em 4 partes, faça um corte na base da espiga para dar mais estabilidade.

Suco de Milho

(Tempo de preparo: 30 minutos)

Serve: 4 porções

Ingredientes:

4 espigas de milho médias (1,2 kg)

1 xícara (chá) de açúcar (150 g)

4 xícaras (chá) de leite gelado (800 ml)

Modo de preparo:

Com uma faca e, com cuidado, debulhe as espigas de milho e transfira os grãos para o copo do liquidificador. Junte o açúcar e metade do leite, e bata em velocidade média, por 2 minutos, ou até obter um creme. Passe por uma peneira e pressione com as costas de uma colher para retirar o máximo de líquido do bagaço. Transfira o líquido para uma panela média. Leve ao fogo médio para ferver, mexendo sempre. Cozinhe, sem parar de mexer, por mais 5 minutos, ou até encorpar. Retire do fogo e reserve para esfriar. Transfira para o copo do liquidificador, junte o leite restante e bata em velocidade média por 2 minutos, ou até que fique homogêneo. Sirva em seguida.

