Dia Internacional do Sushi: saiba a origem da data e conheça mais sobre a receita japonesa

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O brasileiro sempre teve um verdadeiro fascínio pela culinária nipônica. Não à toa. O Brasil abriga a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão (nikkeis) no mundo, com cerca de 2,7 milhões de pessoas, segundo dados da Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão), divulgado em 2025.



Essa presença maciça se converteu, obviamente, em uma expansão da informação culinária em nosso território, sobretudo em São Paulo.



Mas por que esse blá blá todo? Porque 1º de novembro é o Dia Internacional do Sushi, data que foi estabelecida em 1961 pela Federação Nacional das Associações do Sushi do Japão.



A escolha tem a ver com a chegada do inverno no Hemisfério Norte, tempo de peixes gordos e saborosos e da nova safra de arroz, ambos ingredientes essenciais para a receita que é o prato símbolo da gastronomia japonesa.



Origem incerta

Segundo o pesquisador Sérgio Neville Holzmann, autor do livro "Sushi: sabor milenar" (Publifolha, 2006), a origem da receita composta por um bolinho de arroz moldado à mão e temperado com vinagre, coberto por fatia de peixe cru, é incerta. "A origem do sushi é obscura e remonta há muitos séculos."



Os ideogramas da palavra são de origem chinesa e têm o nada atraente significado de 'tripas salgadas'", relata.



O consumo de peixe cru, de vinagre para conservação de alimentos e de molho shoyu (de soja) como agente de sabor são registrados em culturas completamente distintas: japonesa, egípcia, romana e por todo o oriente.



Apesar das incertezas, o nome sushi, em ideograma japonês, tem um gosto bom: "su" significa felicidade e "shi", quer dizer presidir, ficando algo como "presidir a felicidade" e, em livre tradução, "comer peixe, feliz".



Peixe de boa qualidade, shari (o arroz temperado do bolinho) e destreza do sushiman são essenciais para o preparo de um sushi clássico. Mas como toda receita que se populariza, ele não escapou das adaptações mundo afora.



Ao gosto local

O chef Márcio Fushimi, à frente do Mazu, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, tenta manter o equilíbrio entre a tradição e os atalhos para agradar o paladar local.



"Buscamos adaptar sem interferir na essência da cozinha japonesa. Como temos uma identidade muito grande das culturas japonesa e brasileira, buscamos, na seleção dos ingredientes similares às duas culturas trazer poucas intervenções para não descaracterizar a proposta de uma culinária mais tradicional possível, mas incluímos alguns produtos como queijo coalho, coentro, melaço, entre os mais simples, foie gras, trufas e peixes regionais", comenta o veterano.



Mas para Fushimi, as substituições têm limite, não vale tudo, para que a receita não vire uma 'aberração' culinária.



"Aberrações acho o uso excessivo de maçarico, empanar temakis e também aqueles monstros de arroz enrolado com uma manta de salmão e depois maçaricado. Acho que foge completamente ao que se define por sushi", comenta.



No Mazu, de acordo com o sushiman, as iguarias tradicionais japonesas estão entre os itens mais vendidos: atum bluefin, unagui (enguia), hotategai (vieira), ikura (ovas de salmão), tako (polvo), shime saba (cavalinha marinada).



Glossário básico



Conheça os tipos de sushi mais comuns:



Niguiri-zushi ou nigiri - o mais tradicional, feito com bolinho de arroz coberto por fatia de peixe ou outro ingrediente, como o tamagoyaki (omelete), com wasabi no meio



Maki-zushi - termo genérico para sushis enrolados com alga nori, arroz e recheio



Temaki - sushi em formato de cone, enrolado com alga por fora



Uramaki - sushi invertido, com arroz por fora e alga por dentro



Futomaki - sushi que consiste num enrolado grande de arroz, alga, vegetais e ingredientes variados, como peixe e vegetais

SERVIÇO

Mazu Sushi e Omakase

Onde: Rua dos Arcos, 60, loja 5, Galeria do Poço, Poço da Panela, Recife

Informações: @mazu_recife

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