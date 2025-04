A- A+

Sabores Dia Mundial do Café: aprenda a preparar uma tapioca doce com o ingrediente Receita é combinação perfeita para descobrir novas formas de apreciar o grão

Para comemorar o Dia Mundial do Café (14 de abril), a editora Sabores paresenta uma receita diferente para quem quer descobrir novas formas de apreciar o café, paixão dos brasileiros.



A sugestão da St Marche, rede paulista de supermercados, propõe utilizar o ingrediente em uma preparação doce que une a textura leve da tapioca ao irresistível sabor do doce de leite, realçado pelo toque marcante do café. Tome nota!



Tapioca com Café e Doce de Leite

(Por St Marche)

Ingredientes

500g de polvilho doce 300ml de café forte e frio

1 pitada de sal

Doce de leite a gosto para rechear

Modo de preparo:

1. Numa tigela grande coloque o polvilho e tempere com uma pitada de sal

2. Comece a regar com o café aos poucos, até umedecer todo o polvilho. A massa deve ficar úmida e sedosa

3. Deixe descansar por 10 minutos

4. Passe a massa aos poucos por uma peneira, com a ajuda de uma colher

5. Assim que essa etapa estiver concluída, você pode guardar a tapioca em um pote com tampa na geladeira por até 5 dias

6. Agora para o preparo, você vai adicionar em uma frigideira quente uma porção da tapioca, até formar um disco uniforme. Use uma colher se necessário

7. Deixe a tapioca firmar e retire da frigideira

8. Adicione o doce de leite no centro, dobre e sirva.

