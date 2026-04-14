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Xícara Dia Mundial do Café: veja curiosidades sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo Paixão nacional, o café tem um dia para chamar de seu. Neste 14 de abril, confira curiosidades, mitos e verdades sobre a bebida

O Dia Internacional do Café, celebrado em 14 de abril, exalta uma das bebidas mais apreciadas pelo brasileiros. A verdadeira paixão mundial.

Muito além do tradicional espresso, essa bebida conquista novos significados ao longo do tempo, graças a complexidades dos seus sabores e aromas.

Para se ter uma ideia, a última pesquisa realizada em 2024 pela Mindminers, empresa de tecnologia com expertise em pesquisa e inteligência de dados, o consumo de grãos premium no país já tinha crescido 30% em relação aos dois anos anteriores.

Número que só reforça a importância de um produto que é ícone da cultura brasileira.



Curiosidades

Entre as variedades mais apreciadas, estão os aromas e sabores com notas cítricas, frutadas e até de chocolate. O segredo desses perfis complexos está na genética da planta, nas condições ideais de cultivo, como clima, solo e altitude, e no processo de torrefação.

“A origem da planta e o cuidado na torrefação são importantes para o desenvolvimento dessas características naturais”, explica Vanessa Vilela, farmacêutica, bioquímica e CEO da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais.

Mas, afinal, o que causa essas variações no sabor? Para entender melhor, é importante conhecer as principais diferenças entre as duas grandes variedades de frutos cultivados. “O arábica é um grão mais fino, que fornece cafés especiais em termos de pontuação. Já o conilon é mais consistente e fundamental para dar corpo à bebida”, relata Vanessa.

Mitos e verdades

Grãos com avaliação de 70% são considerados especiais

Mito. “São classificados como especiais aqueles que atingem mais de 80 pontos em avaliações de qualidade. Grãos com pontuação entre 75 e 80 pontos são considerados gourmet. Já os que marcam entre 70 e 75 pontos são classificados como premium. Produtos com notas de 65 a 70 pontos pertencem à categoria tradicional, que é a mais comum nos supermercados”, afirma.

O Brasil é referência em cafés diferenciados

Verdade. “O país é um dos maiores produtores de grãos com notas naturais, especialmente os cultivados na região do Cerrado Mineiro”, destaca.

O método de preparo influencia na experiência sensorial da bebida

Verdade. “Métodos como prensa francesa, coado, expresso, Hario V60 e Aeropress oferecem sensações distintas. No entanto, é importante destacar que o modo não altera as notas aromáticas, permanecem as mesmas, independentemente da técnica utilizada”, explica Vanessa.

Cafés com sabores diferentes têm conservantes

Mito. “Esses sabores são resultados de processos naturais, originados nas características do grão, dependendo de como ele é cultivado e processado. Não há a necessidade de aditivos químicos para obter essas notas distintas”, finaliza.

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