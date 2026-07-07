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bronwie Dia Mundial do Chocolate: aprenda receita, tradicional ou fit, de brownie na air fryer; confira Sobremesa é dica apara comemorar a data, comemorada anualmente em 7 de julho

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Hoje, 7 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate, um dos ingredientes masis utilizados em toda a gastronomia mundial.

Que tal não deixar passar a data em brancas nuvens e preparar um brownie? A sobremesa, já conhecida pelo sabor intenso e pela praticidade na hora do preparo, fica ainda mais simples de fazer se você usar uma panela air fryer.

Que dá essa dica para inovar no modo de assar o bolinho com textura densa e altura baixa é o departamento de desenvolvimento culinário da marca Britânia.



RECEITA

Brownie na air fryer

Ingredientes:

150g de chocolate meio amargo (picado ou em gotas)

3 colheres de sopa de manteiga sem sal (cerca de 50g)

2 ovos

¾ de xícara de chá de açúcar refinado ou cristal (cerca de 130g)

½ xícara de chá de farinha de trigo sem fermento (cerca de 60g)

2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau

1 pitada de sal para realçar o sabor do chocolate

Dica para a versão fit: subsitituir a farinha de trigo por farinha de amêndoas ou aveia, a manteiga por óleo de coco, o açúcar comum por adoçante e adicione meia banana madura amassada para dar a liga à massa

Modo de preparo:

Derreta o chocolate picado e a manteiga em uma tigela no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou em banho-maria até obter um creme liso e brilhante. Em seguida, reserve para amornar

Em outra tigela, bata bem os ovos e o açúcar com um batedor de arame (fouet) ou garfo por cerca de dois minutos

Bata bem essa mistura é o que garante aquela casquinha craquelada irresistível no topo

Despeje o chocolate derretido morno sobre a mistura de ovos e açúcar, mexendo delicadamente até incorporar por completo

Peneire a farinha de trigo, o chocolate em pó e a pitadinha de sal sobre a massa. Misture de baixo para cima com uma espátula, apenas até que a farinha suma na massa

Lembre-se: não bata demais para evitar o glúten e não deixar o seu brownie solado

Despeje a massa na forma escolhida e leve para assar por 18 a 20 minutos

Lembre-se de que, ao usar formas de silicone ou cerâmica, o calor demora um pouco mais para atingir a massa do que no metal

Se utilizar formas de metal, forre-as sempre com papel-manteiga, deixando abas nas laterais para facilitar a remoção.

Tempo de preparo por tipo de forma e material:

O material da forma que você escolhe muda a velocidade com que o calor chega até o meio da massa, confira:

Alumínio Fino/Descartável

15 a 18 minutos

Aquece muito rápido. Fique de olho a partir dos 13 minutos para não ressecar as bordas

Alumínio Batido/Grosso

18 a 22 minutos

Distribuição ideal e uniforme de calor. É o material padrão para garantir o meio cremoso e a casquinha firme

Silicone de Cozinha

20 a 25 minutes

O silicone retém menos calor inicial. Pode precisar de uns minutinhos extras no centro.

Vidro refratário/Pirex

22 a 27 minutos

Demora um pouco mais para aquecer, mas retém o calor por muito tempo. Reduza 5°C na air fryer ou retire assim que firmar o topo

Forma com Fundo Removível

18 a 20 minutos

Excelente para assar por igual e perfeita para desenformar sem quebrar a estrutura úmida e fofinha do brownie



Dicas

Preaqueça a air fyer: Esse passo é indispensável. Ligue o aparelho a 160°C por 5 minutos antes de colocar a forma. Isso deixa o calor uniforme desde o início

Prepare a forma: Forre o fundo e as laterais da forma com papel-manteiga, deixando abas de três cm para fora. Isso protege as laterais do brownie e ajuda a puxar o doce depois de pronto

Proteja a massa se necessário: Se a sua air fryer for menor e a forma ficar muito perto da resistência de cima, cubra a forma de um jeito soltinho com papel-alumínio nos primeiros 10 minutos. Depois, retire o papel para deixar a casquinha dourar e craquelar

Faça o teste do palito modificado: Aos 17 minutos, espete um palito no centro do brownie. Atenção: ele não deve sair limpo como em um bolo comum. O ideal é que saia com migalhas úmidas e grossas de massa. Se sair líquido, deixe mais dois a três minutos. Se sair seco, o brownie passou do ponto e vai ficar seco

Deixe descansar: Tire a forma da air fryer e deixe o brownie esfriar por 15 a 30 minutos antes de cortar. Esse tempo é fundamental para a manteiga e o chocolate firmarem de novo, dando a consistência perfeita para comer

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