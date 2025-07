A- A+

CHOCOLATE Dia Mundial do Chocolate: conheça a origem e as curiosidades do doce Desde o surgimento do achocolatado que nós conhecemos até a criação do brigadeiro no Brasil

Um dos produtos mais amados e consumidos no planeta, o irresistível chocolate, é celebrado mundialmente nesta segunda, 7 de julho. A data escolhida para o Dia Mundial do Chocolate está associada à chegada do insumo na Europa, oriundo das civilizações pré-colombianas, no século 15.

Origem

O chocolate é um produto derivado do cacau, fruto do cacaueiro - planta nativa de uma região que vai do México, passando pela América Central, até à região tropical da América do Sul. Artefatos com traços desse fruto sugerem que uma cultura amazônica localizada no que é hoje o Equador desenvolveu o gosto por produtos de cacau entre 5.450 e 5 300 anos atrás.

Apesar dessas evidências que indicam cultivo anterior a esse período, os primeiros registros catalogados de bebidas achocolatadas é das sociedades no sul do México e na América Central, como os Olmecas e os maias, datados entre 1500 a.C. e 400 a.C.

Durante a civilização maia, o cacau era cultivado para produzir uma bebida amarga chamada xocoatl, a partir de suas sementes. Era geralmente temperada com baunilha e pimenta. O xocoatl, acreditava-se, combatia o cansaço e tinha efeitos afrodisíacos.

O cacau tinham tanta importância econômica na Mesoamérica na era pré-colombiana que os Maias usavam seus grãos como moeda.

Navegações

Cristóvão Colombo, em sua quarta viagem, no ano de 1502, confiscou algumas grandes canoas maias carregadas de amêndoas de cacau, ainda desconhecidas na Europa, entre outros produtos. Apenas na conquista do império Asteca por Hernán Cortés, em 1519, os espanhóis descobriram sua utilização.

A forma de consumo do cacau pelos indígenas, como uma bebida fria e não adoçada e sem leite, tornava o produto amargo desagradável ao paladar europeu. Só depois de adicionar de cana, canela e anis, a bebida passou a integrar e ser apreciada na dieta criolla.

Para melhor conservação durante o transporte marítimo, foi adotado um preparo conhecido dos guerreiros astecas: o pó era prensado em forma de biscoitos ou tabletes, que no momento do consumo eram derretidos em água (no caso dos espanhóis, quente e adoçada.

Esse preparo da bebida permaneceu segredo espanhol, sendo consumido apenas pela aristocracia local que tinha acesso ao caro produto. Apenas em 1606, foi finalmente introduzido na Itália e, em seguida, na França, tornando-se popular e nas "casas de chocolate" que se espalharam por toda a Europa e, por fim, pelos quatro cantos do planeta.

No século 17, o chocolate, consumido inicialmente apenas como bebida, passou a ser usado também em forma de doces.

A cultura do cacau foi introduzida pelos portugueses no Brasil no século 17, criaindo um importante produto da Amazônia Portuguesa, levando o país a ser o maior produtor nos primeiros anos do século XX. Na primeira metade do século 19, os portugueses levaram também para a Guiné, de onde ele iria difundir e se tornar, no final do século XX, uma das maiores regiões produtoras, na África Ocidental.

Do chocolate ao nosso brigadeiro

A partir do chocolate em pó e adicionado de leite condensado e manteiga, brasileiras que arrecadavam fundos para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945, criaram um dos doces mais populares no Brasil, que acabou sendo batizado em homenagem ao brigadeiro candidato e que se tornou um dos maiores símbolo da culinária brasileira.

Tipos de chocolate

O chocolate, com suas diversas variações e formatos, é produto de uma longa história de transformação, desde as civilizações da Mesoamérica até a Revolução Industrial, onde a forma sólida e as barras de chocolate se popularizaram.

Os tipos de chocolate mais populares são o ao leite, o amargo e o branco, mas há variações como o meio amargo e o ruby, além de opções veganas e sem açúcar.

Chocolate x Saúde

Para evitar os efeitos negativos dos produtos sintéticos à saúde e ao meio ambiente, os chocolates orgânicos apareceram como alternativa, desde os tipos veganos, sem açúcar e sem glúten.

Devido à grande quantidade de polifenólicos em sua composição e o maior teor de cacau na formulação, os chocolates meio amargo e amargo são os preferidos de como opções mais saudáveis, além de terem sabor mais concentrado e intenso. Esse tipo de chocolate pode ser benéfico para a saúde devido aos seus flavonoides, que são antioxidantes.

Curiosidades

O chocolate derrete em temperaturas próximas à temperatura corporal (cerca de 34°C), o que explica por que ele derrete na boca.

A produção de chocolate envolve a fermentação e secagem dos grãos de cacau, seguido por torrefação, moagem e adição de outros ingredientes.

A Suíça é conhecida por ser um dos maiores consumidores de chocolate per capita do mundo.

O chocolate pode estimular a liberação de endorfinas e dopamina, neurotransmissores relacionados à sensação de prazer e felicidade.

O chocolate pode ser tóxico para cães e gatos devido à teobromina, uma substância presente no cacau.

O chocolate branco não contém cacau em pó, sendo feito com manteiga de cacau, leite e açúcar.

