Dia mundial do Coquetel acontece nesta quinta-feira (18); confira receitas

Em 2023, o negócio de bebidas e a mixologia continuam a evoluir com novas tendências de coquetéis. Mas os clássicos nunca saem de moda e juntam-se às novas criações de uma geração de bartenders. Para celebrar história e atualidade, confira dez dicas de como aproveitar o dia mundial do Coquetel, nesta quinta-feira (18) e erguer uma taça para os mixologistas de todo o mundo.

1.Carajillo 43

A união do mítico Licor 43 com café espresso é a fórmula do Carajillo 43, o drink mais visto em 2020 na versão brasileira do Difford’s Guide, um guia para amantes da coquetelaria consultado por bartenders do mundo todo.

Para prepará-lo, coloque 3 pedras de gelo em um copo baixo, 50 ml de Licor 43 e adicione 50 ml de café espresso. Misture todos os ingredientes e complete com mais gelo. Para a versão batida, basta adicionar todos os ingredientes em uma coqueteleira e bater vigorosamente.

2.Fireball Dragonade

Refrescante ao mesmo tempo que encorpado, a combinação que leva licor de whisky com canela Fireball, suco de limão taiti e refrigerante de limão parece cair como uma luva se pensar em uma bebida que mistura sabores cítricos com o doce da canela no paladar.

- 50ml de canela

-20ml de suco de limão taiti

-Refrigerante de limão para completa

- Garnish: meia rodela de limão siciliano

Em um copo alto coloque bastante gelo, adicione Fireball, suco de limão taiti e complete com refrigerante de limão. Sirva com meia rodela de limão siciliano para decorar.

3.Mint Julep

Clássico dos clássicos, sua receita é tradicionalmente feita com apenas quatro ingredientes: folha de hortelã, bourbon, açúcar e água. Mint Julep data do século XVIII, com origem no sul dos Estados Unidos.

- 70ml de Bourbon

- 10ml de xarope de açucar (2 de açucar para 1 de água)

- 2 dashes de Angostura Bitters

- Folhas de hortelã

Bata todos os ingredientes com gelo em uma coqueteleria, faça uma dupla coagem para um copo Julep cheio de gelo moído ou raspado, mexa o drink utilizando uma colher bailarina, depois complete o copo com mais gelo, mexa novamente e finalize com um ramo de hortelã como decoração.

4.Villa Massa & Tônica

De aroma refrescante e perfume sutil, Villa Massa limoncello é a bebida perfeita para apreciar extremamente gelada ou acompanhada de gelo e água tônica em uma combinação que exalta refrescância e sabores aromáticos de ervas, flores e limões sicilianos. A receita é simples e o resultado é surpreendente.

- 50ml de Villa Massa limoncello

- 150ml de água tônica

- Quatro folhas de manjericão

- Gelo

Coloque bastante gelo em uma taça grande, adicione Villa Massa limoncello e complete com água tônica. Amasse quatro folhas de manjericão com a palma da mão e misture no coquetel.

5.Lilac Gin - Receita da rede de bistrôs e cafés Santo Grão

Na receita disponível na carta do Santo Grão, a equipe de bartenders ensina a fazer a própria infusão de gin: coloque 900ml de Gin Atlantis para 3g da flor Clitórea Ternatea, misture os ingredientes em uma jarra de vidro e mexa de três em três minutos até completar vinte minutos.

- 50ml de infusão Lilac

- 250ml de água tônica

- 200ml de gelo

- Uma flor comestível como decoração

*É possível encontrar xarope de Clitórea Ternatea pronto para drinks na internet

Em uma taça de gin, inclua o gin infusionado com gelo e a flor Clítorea Ternatea. Adicione água tônica para mudança de cor.

6.Fizzy Peachtree

Figura carimbada da lista dos drinks de baixa caloria, o Fizzy Peachtree traz a marcante combinação de licor de pessêgo Peachtree com suco de limão e água com gás.

- 50ml de Peachtree

- 10ml de suco de limão

- Complete com água com gás

Em uma taça grande adicione gelo, Peachtree, suco de limão, água com gás e misture bem

7. Isola, servido no Bar do Terraço Itália, criação de Ale D’Agostino

Drink elegante, encorpado, com leve toque de especiarias, novidade na carta de drinks do Terraço Itália

-25ml rum envelhecido

-25ml vecchia romagna (destilado de uvas)

-25ml vermute

-7ml licor de laranja

-4 lances de angostura

Misturar todos os ingredientes em um Mixing glass, servir numa Nick & Nora e finalizar com uma cereja amarena.



8.Cuervo Paloma

-50ml Jose Cuervo Silver

-50ml Xarope de Grapefruit

-40ml Suco de limão

-Uma rodela de grafruit como guarnição

Modo de preparo: Adicione os ingredientes em um copo longo com gelo, mexa suavemente e complete com água com gás. Finalize com meia rodela de grapefruit como guarnição.

9. Suco Rojo, receita do mixologista Herbert Nitz para a Instituição Azeites de Oliva da Espanha

Coquetel da categoria short drink, tem como finalidade estimular o apetite, sendo ideal como aperitivo antes das refeições, e que inclui em seu prepara o ouro líquido da Espanha, seus azeites de oliva extravirgem/



-100ml suco de tomate

-20ml suco de limão

-10 gotas Molho inglês

-15ml azeite de oliva extravirgem da Espanha

- Sal (pitada)

- Pimenta (pitada)

- Decoração talo de cenoura

Para prepará-lo adicionar todos os ingredientes direto no copo on the rocks, mexer até a mistura ficar homogênea e finalizar com azeite de oliva extravirgem espanhol



10. Desabrochar, criado pela bartender Neli Pereira, para o Botanique Hotel & Spa

Um Martini mais leve e floral, refrescante, com toque adocicado e vínico:

-60 ml de gim infusionado com flores de lírio do brejo

-20 ml de Lillet

-10 ml de xarope de mel

-10 ml de água com gás ou club soda

Bater todos os ingredientes (menos a água com gás) na coqueteleira com gelo, servir em uma taça coupé previamente gelada, e completar com a água com gás. Colocar uma flor comestível de lírio do brejo para decorar.

Para a infusão de lírio do brejo

- 750 ml (1 garrafa) de gim

12 flores de lírio do brejo inteiras

Colocar os ingredientes em pote de conserva hermético e higienizado e deixar por 7 dias. Coar em pano. Etiquetar. Validade: 6 meses

Para o xarope de mel:

-100 ml de água fria

-100 ml de mel

Misturar os dois ingredientes em coqueteleira sem gelo, guardar em uma garrafa

Manter refrigerado

Validade: 1 mês

