Dia Mundial Sem Carne: aprenda 10 receitas saudáveis sem proteína animal

O Dia Mundial Sem Carne, comemorado em 20 de março, foi uma data criada em 1985 pela ONG Farm Animal Rights Movement (FARM) para incentivar a reflexão sobre o consumo de carne.



Para aqueles que desejam adotar uma alimentação sem carne, apresentamos 10 dicas de receitas práticas e criativas utilizando a combinação de arroz e feijão com outros ingredientes, sugeridas pela empresa Josapar, detentora das marcas Tio João, Meu Biju, SupraSoy e Azeite Nova Oliva.

As receitas servem de inspiração para quem busca equilíbrio e nutrição em diferentes dietas, destacando que é possível obter proteínas de fontes vegetais, como os grãos e as leguminosas.

Com sabor e propriedades complementares, o arroz e o feijão são uma excelente alternativa à proteína animal, fornecendo energia ao corpo e promovendo saciedade.



Essa dupla, recomendada pelo Guia Alimentar do Ministério da Saúde para o consumo diário, oferece todos os aminoácidos essenciais para a saúde, tornando-se uma escolha nutritiva não apenas para o Dia Mundial Sem Carne, mas para diversas ocasiões ao longo do ano. Confira as dicas!



Divulgação/Josapar

Arroz com aspargos e ovos

(Por Josapar)

Ingredientes:



Para o arroz:

- 1 xícara (chá) de arroz basmati

- 1 colher (sopa) de azeite de oliva

- 2 ¼ xícaras (chá) de água fervente

- Sal a gosto

Acompanhamentos:

- 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

- 1 cebola picadinha

- 1 dente de alho amassado

- 15 aspargos limpos, em pedaços de 3 cm

- ½ xícara (chá) de molho de tomate

- ½ colher (chá) de rapadura ou açúcar

- ½ colher (chá) de páprica picante

- Molho de pimenta a gosto

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- 4 ovos

- ½ xícara (chá) de tomates-cereja, cortados em metades

- ¼ xícara (chá) de amêndoas

- Folhas de salsinha

Modo de preparo

Cozinhe o arroz conforme o modo de preparo sugerido na embalagem. Refogue a cebola no azeite, numa panela. Adicione o alho e os aspargos e refogue por cerca de 4 minutos.



Acrescente molho de tomate, rapadura, páprica, molho de pimenta, sal e pimenta-do-reino. Adicione o arroz cozido e misture até incorporar o molho. Faça 4 buracos, onde devem ser colocados os ovos.



Tempere os ovos com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e deixe os ovos cozinharem em fogo médio. Quando cozidos, desligue o fogo. Cubra a panela com tomates-cereja, amêndoas e folhas de salsinha. Sirva em seguida.

Divulgação/Josapar

Arroz com legumes e requeijão ao forno

(Por Josapar)

Ingredientes

- 1 xícara (chá) de arroz integral

- 2 ½ xícaras (chá) de água fervente

- 1 cebola pequena picada

- 1 dente de alho picado

- 100 g de vagem

- 100 g de cenoura

- 100 g de brócolis

- 1 ovo inteiro

- Pimenta-do-reino a gosto

- 3 colheres (sopa) de requeijão

- Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o Arroz Tio João Integral com a água. Em uma frigideira, frite a cebola e o alho, e grelhe os legumes. Misture o arroz, os legumes grelhados, o ovo, a pimenta e o requeijão.

Em um refratário, leve ao forno médio por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

Divulgação/Josapar

Arroz integral orgânico com lentilhas e cebolas

(Por Josapar)

Ingredientes

- 2 xícaras (chá) de óleo (200 ml)

- 2 cebolas em cubos médios (300 g)

- 1 xícara (chá) de lentilha (180 g)

- Sal a gosto

- 3 folhas de louro

- 2 dentes de alho picados (6 g )

- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva (20 ml)

- 2 xícaras (chá) de arroz integral orgânico

- Pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Aqueça o óleo e frite a cebola em fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até dourar. Escorra e reserve. Cozinhe a lentilha em 2 xícaras (chá) de água, sal e as folhas de louro, em panela semitampada, por 20 minutos ou até a água secar. Reserve.

Refogue o alho no azeite, acrescente o Arroz Tio João Integral Orgânico e frite por cerca de 2 minutos. Acrescente 2 ½ xícaras (chá) de água, abaixe o fogo, e cozinhe com a panela semitampada por 30 minutos ou até a água secar. Junte as lentilhas, a cebola, a pimenta e misture bem.

Coloque em uma travessa e sirva com o acompanhamento que desejar.

Divulgação/Josapar

Risoto de cogumelos e queijo grana padano

(Por Josapar)

Ingredientes

- 100 g de cogumelos Paris =

- 100 g de cogumelos Shitake

- Sal a gosto

- Pimenta-do-reino a gosto

- 1 cebola picada

- 1 dente de alho =

- 1 taça de vinho branco

- 2 xícaras (chá) de arroz carnaroli

- 1l de caldo de legumes

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 150 g de queijo Grana Padano em lascas

Modo de preparo

Em uma frigideira, grelhe os cogumelos fatiados com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, frite a cebola e o alho, adicione Arroz Carnaroli da linha Tio João Variedade Mundiais e em seguida coloque uma taça de vinho branco.



Aos poucos, vá adicionando caldo de legumes e, quando o arroz estiver al dente, acrescente os cogumelos grelhados e a manteiga. Depois de pronto, adicione as lascas de queijo por cima e sirva.

Divulgação/Josapar

7 Grãos com legumes

(Por Josapar)



Ingredientes

- 1 xícara (chá) de Tio João 7 Grãos

- Azeite Nova Oliva

- 50 g de ervilha fresca

- 50 g de vagem

- 50 g de brócolis

- Sal a gosto

- Pimenta-do-reino a gosto

- Abobrinha, cenoura e couve-flor a gosto

Modo de preparo

Cozinhe Tio João 7 Grãos conforme o modo de preparo indicado na embalagem.

Em uma frigideira, grelhe com 1 fio de Azeite Nova Oliva todos os legumes. Depois de pronto, misture tudo aos 7 Grãos e sirva.

Divulgação/Josapar

Risoto de palmito grelhado e shitake

(Por Josapar)



Ingredientes

- 2 colheres (sopa) de manteiga ghee

- ½ cebola ralada

- 200 g de arroz carnaroli

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- ½ xícara (chá) de vinho branco

- 1 litro de caldo de legumes

- 200 g de palmito em conserva cortados ao meio

- 1 colher (sopa) de azeite de oliva

- 1 bandeja de shitake fresco em tiras

- 4 colheres (sopa) de caldo de tempero em pó

- 100 ml de água

- 100 g de queijo parmesão sem lactose ralado (opcional)

- ½ maço de salsinha

Modo de preparo

Refogue bem a cebola com a manteiga ghee, adicione o Arroz Carnaroli da linha Tio João Variedade Mundiais, sal e depois o vinho branco. Mexendo sempre, adicione aos poucos o caldo de legumes quente e deixe cozinhar o arroz.



Enquanto cozinha, grelhe os palmitos e o shitake em uma frigideira com Azeite Nova Oliva, sal e pimenta–do–reino. Quando o arroz estiver cozido, adicione o shitake e o palmito grelhado, o SupraSoy Nature Naturalmente Sem Lactose dissolvido na água e o queijo parmesão (opcional). Misture bem até formar um creme aveludado. Finalize com salsinha picada.

Creme de espinafre

(Por Josapar)

Ingredientes

- 4 colheres (sopa) de manteiga ghee

- 2 dentes de alho amassados

- ½ cebola ralada

- 400 g de espinafre

- 2 xícaras (chá) de água filtrada

- 3 colheres (sopa) de caldo de tempero em pó

- Sal a gosto

- Noz-moscada a gosto

- 40 g de castanha-de-caju

- 40 g de nozes

- 35 g de salsinha

Modo de preparo

Em uma panela com 3 colheres (sopa) de manteiga ghee, refogue o alho e a cebola até ficarem bem douradinhos. Adicione as folhas de espinafre, e deixe na panela até murcharem bem.

No liquidificador, despeje ainda quente esse refogado, acrescente a água e o SupraSoy, bata bem até virar um creme bem liso. Volte para a panela, coloque sal, rale a noz-moscada na hora, mexa bem e prove, se for necessário, acerte o tempero.

No processador, coloque as castanhas e as nozes, a salsinha, uma pitada de sal e triture até e virar uma farinha. Em uma frigideira com manteiga ghee, coloque essa farofinha que você triturou e mexa bem, deixe até dar uma leve tostadinha. E está pronto o seu creme de espinafre.

Berinjela recheada

(Por Josapar)

Ingredientes

- 2 berinjelas

- 300 ml de Azeite Nova Oliva

- Sal a gosto

- Sumo de 1/2 limão

- 100 ml de água filtrada

- 200 g de quinoa branca cozida

- 3 ramos de alecrim

- 10 tomates-cereja

- 6 cogumelos Paris

- 6 cogumelos shitake

- 2 colheres (sopa) de caldo de tempero em pó

- Salsinha a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento, coloque-as em uma assadeira, regue-as com um fio de Azeite Nova Oliva, adicione uma pitada de sal, o sumo de ½ limão, feche com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C, por aproximadamente 15 minutos, ou até as berinjelas estarem macias.

Em uma panela, coloque 400 ml de água temperada com sal e deixe ferver, depois, acrescente a quinoa e deixe cozinhar até estar bem al dente. Tire as berinjelas do forno e reserve.

Coloque em um refratário o Azeite Nova Oliva, os ramos de alecrim e os tomates-cereja, cubra com papel alumínio, e leve ao forno que já está preaquecido e deixe por 20 minutos em temperatura bem baixa.

Higienize os cogumelos com papel toalha, corte em fatias, e leve para saltear rapidamente na frigideira com um pouco de Azeite Nova Oliva e uma pitada de sal. Misture a quinoa já cozida na frigideira.

No liquidificador, coloque 2 colheres (sopa) de SupraSoy Nature Naturalmente Sem Lactose e uma xícara (chá) de água quente, bata bem por no mínimo 2 minutos. Despeje na frigideira junto com a quinoa e os cogumelos, deixe ferver para reduzir bem, depois acrescente sal e a salsinha picada.

Com a berinjela ainda quente, raspe com cuidado um pouco do miolo, para assim abrirmos espaço para colocar o recheio. Coloque o recheio, finalize com alguns tomates confitados e ramos de alecrim.

Moqueca de caju

(Por Josapar)



Ingredientes

– 1 xícara (chá) de feijão branco

– ½ xícara (chá) de azeite de oliva

– 6 dentes de alho amassados

– 1 cebola cortada em cubos

– 1 pimentão verde pequeno cortado em rodelas

– 1 pimentão vermelho pequeno cortado em rodelas

– 1 pimentão amarelo pequeno cortado em rodelas

– 2 latas de tomate pelado

– 1 colher (sopa) de colorau

– 2 litros de leite de coco

– Sal a gosto

– 6 cajus

Modo de preparo

Cozinhe o Feijão Branco Meu Biju de acordo com as instruções da embalagem. Em uma panela, refogue bem o alho e a cebola no Azeite Nova Oliva, depois acrescente os pimentões. Mexa de vez em quando enquanto refoga.



Adicione o tomate, o colorau, o leite de coco e deixe em fogo alto até ferver. Depois abaixe o fogo e deixe reduzir por aproximadamente 30 a 40 minutos ou até que esse caldo esteja grosso e cremoso. Acerte o sal.



Escorra o caldo do feijão e acrescente os grãos na panela. Corte fatias dos cajus e acomode-os na panela. Tampe e deixe cozinhar por mais ou menos 15 minutos.

Salada de feijão vermelho

(Por Josapar)

Ingredientes

- ½ embalagem de feijão vermelho

– Folhas de louro a gosto

– 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã

– 2 colheres (sopa) de suco de limão

– 1 colher (sopa) de mostarda

– ½ xícara (chá) de azeite de oliva

– 1 dente de alho picadinho

– 2 tomates, sem sementes, picados em cubinhos

– 1 cebola roxa picada em cubinhos

– ½ maço de salsinha picada

– Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão vermelho de molho em 1 litro de água quente durante 2 horas, trocando a água a cada 1 hora. Após esse tempo, transfira o feijão junto à água do remolho para uma panela de fundo grosso, acrescente 2 litros e meio de água e o louro e cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, até que os grãos estejam macios e o caldo fique ralo (cerca de 1 hora).

Enquanto isso, faça um vinagrete: misture o vinagre, o suco de limão e a mostarda. Despeje o azeite em fio, batendo com um garfo, até virar um molho uniforme. Adicione o alho, os tomates, a cebola e a salsinha. Tempere com sal e pimenta.

Escorra a água do feijão e, delicadamente, misture os grãos ainda quentes com o vinagrete, para que absorvam todo o tempero. Sirva acompanhando carnes assadas ou feitas na brasa.

Dica: nesta receita, o feijão vermelho também pode ser preparado em panela de pressão. A vantagem de prepará-lo em panela grossa é poder escorrê-lo no ponto certo: feijão cozido, inteiro e com caldo ralo.

