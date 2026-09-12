Dia Nacional da Cachaça: bebida de DNA brasileiro tem mais de 500 anos; veja curiosidades

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Do balcão do bar à mesa de casa, pura, envelhecida ou servida na caipirinha, a cachaça já garantiu lugar entre os símbolos mais conhecidos do Brasil.



A relação do destilado com o país atravessa mais de cinco séculos e vai além do gosto do brasileiro pela bebida: desde 2001, o nome “cachaça” é protegido no Brasil como indicação geográfica, por meio do Decreto Federal nº 4.062.



Dia D

Neste domingo (13), essa história ganha um brinde próprio com o Dia Nacional da Cachaça.



A escolha da data volta mais de 300 anos no tempo, até 13 de setembro de 1661, quando a Coroa Portuguesa voltou a liberar a produção da bebida após um período de proibição em 1649 diante da concorrência com produtos portugueses, entre eles o vinho do Porto e a bagaceira, destilado feito a partir da uva.



“Com essa proibição, começaram a produzir clandestinamente”, conta o cachacista e escritor Jairo Martins, encarregado por títulos como “Cachaça: O Mais Brasileiro dos Prazeres” e outros três livros sobre o tema.



A saída encontrada pela Coroa foi a cobrança de impostos, cenário que levou à chamada Revolta da Cachaça.



“Foi aí que, no dia 13 de setembro de 1661, foi liberada de novo a produção. É por isso que nesse dia se comemora o Dia da Cachaça”, explica o pesquisador.



Origem

De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, a primeira destilação da bebida teria sido feita na Feitoria de Itamaracá, no litoral norte pernambucano. Os primeiros registros da produção apontam para 1516.



Porém, a origem não é consenso entre todos. Outra versão aponta o início da produção em São Paulo, com Martim Afonso de Sousa, ex-governador da Índia portuguesa, em 1532.



Há ainda quem defenda uma terceira teoria, que situa a origem nas ruínas de um engenho de açúcar de 1520, no sul da Bahia.









Se o endereço exato do primeiro gole ainda rende discussão, a idade da cachaça já coloca a bebida entre veteranos. “A cachaça é o primeiro destilado das Américas. Veio antes da tequila, antes dos piscos chileno e peruano e antes do bourbon americano”, destaca Martins.



Aromatização

No início da colonização, a bebida tinha forte relação com o trabalho braçal e servia como uma forma de relaxamento “pós-trampo”. Depois, a passagem pelos barris abriu espaço para outros sabores e aromas.



“Os barris já envelheciam a cachaça, davam amplitude no sabor e nos aromas”, explica. Com o tempo, a bebida também passou a aparecer em festas e a ser consumida como aperitivo.



Hoje, falar em cachaça também significa falar em envelhecimento, aroma, madeira e degustação. E é justamente aí que o destilado brasileiro guarda uma carta na manga.



“A cachaça tem mais de 40 tipos de madeira de envelhecimento. Quando você fala do vinho e do conhaque, só tem o carvalho. Aqui, a cachaça tem todo esse universo de envelhecimento”, afirma Jairo Martins.



Entre a proibição portuguesa, os barris de madeira e o copo servido no bar da esquina, a cachaça mudou de lugar sem perder o endereço. Mais de 500 anos depois dos primeiros registros, continua brasileira e chega a mais um 13 de setembro com história suficiente para justificar o brinde.

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