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Gastronomia Dia Nacional do Chef: dicas de livros para conhecer mais sobre a profissão Veja cinco publicações que podem ajudar a tirar dúvidas sobre a rotina intensa de um chef de cozinha

Celebrado nesta quarta-feira (13), o Dia Nacional do Chef chama atenção para um ofício que há tempos vem se destacando no mercado.

Para além de cozinheiro, este também é um administador de funções na cozinha, além de excelente líder.

Rotina que muitas pessoas ainda desconhecem pela ausência de informações para além do glamour apresentado na televisão e redes sociais.

Mas se a profissão lhe desperta interesse, que tal se aprofundar um pouco mais sobre o assunto a partir da literatura?

A Editora Senac São Paulo selecionou alguns livros para aqueles que têm interesse em ingressar nessa deliciosa profissão. Confira:

Chef Profissional

O livro é essencial para qualquer chef que deseje aprender e aperfeiçoar suas técnicas. Essa bíblia dos chefs reflete, como poucas obras, a forma como as pessoas cozinham e comem, e ainda procura discutir uma vasta gama de assuntos, que vão de uma análise do trabalho do chef a capítulos específicos sobre molhos, sopas, carnes, vegetais, grãos, café da manhã, bolos, pães etc., de receitas simples a preparações mais sofisticadas.

O livro inclui informações essenciais sobre nutrição, segurança alimentar e da cozinha, equipamentos e ingredientes, assim como mais de 640 receitas e suas variações. Autor: Instituto Americano de Culinária

"Sou Cozinheiro: técnicas, tendências e informações para o aperfeiçoamento profissional"

A obra oferece aos cozinheiros e a outros profissionais de cozinha uma visão contemporânea da profissão e a oportunidade de atualização e aperfeiçoamento técnico.

Com consultoria do chef e professor Harold Lethiais e texto da jornalista Mariana Arcuri, o livro reúne as principais técnicas culinárias, tendências na área de gastronomia e informações importantes com apoio de fotos exclusivas e depoimentos de experientes profissionais da área.

Autor: Editora Senac São Paulo

"Manual Prático de Cozinha"

Tradicional, contemporânea, sofisticada, despojada, vegetariana, vegana... Por mais diferente que uma culinária possa ser de outra, todas precisam da mesma base: ingredientes de qualidade e técnica correta de preparo. Quem conhece os ingredientes sabe aproveitar o melhor deles, e quem conhece a técnica sabe escolher o alimento certo para a comida que pretende fazer.

Seja uma criação elaboradíssima ou um "PF", na cozinha só o conhecimento salva. Referência para quem deseja atuar profissionalmente, o Manual prático de cozinha Senac é também um "tradutor" para os que lidam com as panelas apenas para a família e os amigos.

O conteúdo, ricamente apoiado por imagens, explica como funcionam os ambientes de trabalho culinário; a limpeza e os cortes corretos de cada tipo de alimento; o passo a passo das cocções; a preparação e o uso de bases como caldos e molhos e até a elaboração de massas variadas (de salgadinhos, de pães, de tortas, de pastel e de macarrão, entre outras).

"O Mundo Da Cozinha: perfil profissional, técnicas de trabalho e mercado"

Este livro trata do perfil profissional do cozinheiro, suas técnicas de trabalho e oportunidades no mercado, "O Mundo da Cozinha" traz a palavra do chef famoso, revela a dica importante, aponta a melhor forma de manejo de alimentos e apresenta outras diversas informações que, reunidas, compõem um importante instrumento de formação para quem pretende construir carreira profissional na cozinha.

Os dados estão dispostos de forma dinâmica, o que proporciona a quem está aprendendo completa interatividade e motivação para a formação profissional. O universo mostrado aqui é especial e tem tudo para conquistar quem começa a dar os primeiros passos na cozinha.

"Slow Food: Bom, limpo e justo"

Slow Food preconiza uma nova gastronomia. Ao gastrônomo cabe o papel que Carlo Petrini denomina "coprodutor": não apenas o alienado elemento final de uma longa cadeia, mas alguém conhecedor da agricultura e pecuária, das condições dos trabalhadores do campo e da procedência dos produtos. Isso basta? Não.

Ao gastrônomo, é imprescindível ser pessoa ativa na mudança do planeta, rejeitar alimentos provenientes de exploração humana, de meios de transporte poluidores em excesso e de empresas que arruínam culturas locais ao se instalarem nas comunidades. Além disso, todas as pessoas devem estar dispostas a pagar mais por tais alimentos.

E por quê? Para que um mundo mais justo e sustentável se torne realidade, onde globalização seja sinônimo de intercâmbio entre culturas ricas e distintas e não massificação sem rosto.

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