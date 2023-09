A- A+

Sabores Dia Nacional do Sorvete: saiba mais sobre a origem dessa delícia gelada Data é comemorada no Brasil neste sábado, 23 de setembro, celebrando o início das temperaturas mais altas do ano, quando o consumo aumenta no país

Para marcar a homenagem ao Dia Nacional do Sorvete - instituído em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete (Abis), com o objetivo de celebrar o início das temperaturas mais altas do ano, quando o consumo de sorvete aumenta - a editoria Sabores apresenta um pequeno apanhado histórico sobre essa sobremesa gelada tão afetiva.

A origem do sorvete

Apesar de controversa, a origem criação do sorvete remonta ao império chinês, há mais de 4 mil anos. Nesse período, a receita era uma mistura de neve, frutas e mel, mais parecido com uma raspadinha. Na dinastia Tang, o sorvete se popularizou na corte imperial e usava leite, arroz e especiarias.

Diversos imperadores romanos como Marco Polo, Nero, Alexandre da Macedônia, entre outros, ajudaram a introduzir a receita na Europa, trazendo a cultura do Oriente para a gastronomia ocidental. No Brasil, a primeira sorveteria foi aberta em 1835, quando um navio norte-americano aportou no Rio de Janeiro com 270 toneladas de gelo. Dois comerciantes compraram o carregamento e passaram a vender sorvetes de frutas e como não havia como conservar o sorvete gelado, as sorveterias anunciavam a hora certa para comprá-lo.

O sorvete passou a ser distribuído em escala industrial no Brasil em 1941, quando a U.S. Harkson do Brasil foi inaugurada no Rio de Janeiro, funcionando nos galpões alugados da falida fábrica de sorvetes Gato Preto.

O sorvete na ponta da língua

A palavra sorvete deriva do árabe “shurba”, que passou ao turco “sherbet” e depois ao italiano “sorbetto”, que originou a palavra francesa “sorbet”. O termo em português veio do francês e ganhou ainda a influência do verbo sorver, que explica a maneira como se toma a sobremesa, sorvendo-a. Sendo assim, a origem do vocábulo é árabe, mas o étimo é francês.

No período do Brasil Império, o sorvete era chamado de gelado, como é chamado até hoje em Portugal e também em outros países. Em espanhol é “helado”, em italiano “gelato”.

