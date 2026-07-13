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Calendário Dia Nacional do Vinho será comemorado sempre no primeiro domingo de junho; entenda Iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União, no último dia 8 de julho, através da Lei 15.460, de 2026

O Brasil agora tem o Dia Nacional do Vinho, que passa a ser celebrado anualmente no primeiro domingo de junho. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União, no último dia 8 de julho, através da Lei 15.460, de 2026, sancionada sem vetos pela Presidência da República.





O texto foi aprovado no Senado em 2017, com relatoria do então senador Pedro Simon (RS), para quem a cadeia produtiva do vinho movimenta milhares de famílias na agroindústria.

Segundo publicação da Agência Senado, a vitivinicultura está presente em diferentes regiões do país, embora o Rio Grande do Sul concentre a maior parte da produção nacional de vinhos e espumantes.

Segundo a Embrapa Uva e Vinho, a atividade também se desenvolve em estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, refletindo a expansão da produção para diferentes condições climáticas e sistemas de cultivo.

Ainda de acordo com a Agência, em 2022, o Brasil bateu recorde de exportações de vinhos e espumantes, com US$ 13,6 milhões (cerca de R$ 70 milhões), segundo o projeto Wines of Brazil, apoiado pela ApexBrasil. Dois anos depois, em 2024, rótulos brasileiros conquistaram 776 premiações em concursos realizados em 11 países, de acordo com a Associação Brasileira de Enologia.

No Rio Grande do Sul, o Dia Estadual do Vinho é celebrado desde 2003, também no primeiro domingo de junho.

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