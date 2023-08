Dica: como reduzir a quantidade de água dos morangos? Especialista ensina

A- A+

A utilização de frutas naturais em receitas, principalmente se for um bolo, é um desafio para os cozinheiros de plantão.



O motivo principal é que as frutas geralmente soltam bastante água, podendo comprometer a consistência do preparo.

O morango é, sem dúvida, uma das frutas mais utilizadas, senão a mais, na elaboração de sobremesas.



Segundo Bruna Rabelo, especialista em bolos altos cobertos com buttercream, é necessário aprender a lidar com a fruta para não diminuir ainda mais a validade do bolo.



E ela revela alguns truques para usá-los como recheio de bolos sem precisar ter medo de a massa desandar.

Morango tem muita água? Sim!

“O morango é uma fruta que possui bastante água em sua composição. Para termos uma ideia, uma porção com 100g possui 92% de água. Ou seja: é muita coisa. Por isso, simplesmente picar e colocar no bolo não é a melhor maneira de usá-lo porque vai soltar mais água ainda. Quando usamos a fruta inteira, como recheio de torta, por exemplo, a gente costuma tirar as folhinhas verdes, mas preservar o cabinho porque funciona como uma proteção. Mas se for o caso de cortar, ela vai soltar água, além de fazer com que o bolo fique muito mais suscetível à estragar devido à perecibilidade do morango”, diz Bruna.

A confeiteira dá mais orientações sobre como aproveitar da melhor forma os morangos, reduzindo sua concentração hídrica antes de usá-los em uma sobremesa, confira:

1. Coloque os morangos inteiros de molho na solução de água com água sanitária por 5 minutos. Depois, lave em água corrente, tire as folhinhas e corte todos eles em pequenos pedaços.

2. Coloque em uma peneira dentro de um bowl.

3. Por cima da fruta, adicione duas colheres de sopa de açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro para cada 250g de morango. Observação: se a fruta estiver naturalmente doce, pode-se reduzir um pouco a quantidade de açúcar, assim como pode aumentar um pouco se o morango estiver muito azedo.

4. Misture bem e deixe descansar na geladeira por, no mínimo, 30 a 45 minutos. Quanto mais tempo de descanso, mais água irá soltar.

5. Após o período de descanso, pegue os morangos, tire da geladeira e pronto. Você verá que a fruta soltou bastante água.

Dessa maneira, ele já estará pronto para ser utilizado como recheio de bolo com bem menos água do que o normal. Será possível perceber que a fruta estará apresentando um aspecto mais “molhado”, mas é normal e pode ser usada assim mesmo. Além da durabilidade ser um pouco maior, o sabor também irá realçar consideravelmente.



