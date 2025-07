Dica para o fim de semana: rocambole de chocolate, aprenda receita

A- A+

Se tem coisa melhor que cheiro de bolo saindo do forno... Se esse bolo for um rocambole, e recheado com chocolate, o fim de semana fica ainda melhor.

Quem dá a dica de sobremesa perfeita para agradar a família é o time de culinaristas da empresa Renata, marca brasileira de farinha de trigo. Confere aí e espere os elogios depois de cada garfada.

RECEITA

Rocambole de chocolate

Ingredientes para a massa do rocambole:

5 ovos

5 colheres de sopa de açúcar

1 xícara chá de farinha de trigo tradicional

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de fermento em pó

Ingredientes para recheio e cobertura:

2 xícaras de chá de chocolate ao leite picado e derretido

1 xícara de chá de creme de leite fresco

Açúcar para polvilhar

Preparo:

Bata na batedeira os ovos até dobrar de volume. Junte o açúcar e bata mais um pouco. Em seguida coloque na peneira a farinha de trigo, o cacau e o fermento. Polvilhe sobre a massa e misture delicadamente

Coloque em uma forma untada e forrada com papel manteiga e asse no forno preaquecido a 200°C por 20 minutos

Polvilhe açúcar sobre o papel manteiga e desenforme a massa ainda quente em cima do papel manteiga

Para o recheio misture os dois ingredientes, recheie o rocambole com uma parte dessa ganache, enrole o rocambole e leve para gelar

Cubra com a ganache



