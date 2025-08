A- A+

CELEBRAR Dicas de presentes com sabor e sofisticação no Dia dos Pais De panelas icônicas a doces artesanais com sabor de cerveja, opções unem afeto, memória e experiência para celebrar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais é um convite para celebrar a convivência e os vínculos afetivos que se constroem ao redor da mesa, na cozinha ou em ouros momentos do dia a dia.

Que tal dar uma olhada no nosso garimpo? Trazemos dicas especiais para quem busca presentear com significado nesta data importante.

Panela chique

Foto: Divulgação

A Le Creuset é a marca de panelas mais icônica do mundo. Francesa, a panela de ferro é símbolo de desejo de quem curte cozinhar. Para o Dia dos Pais, a empresa aposta as fichas na linha Azure, que remete ao céu azul dos dias ensolarados. A linha possui frigideiras e caçarolas super resistentes.

Média de preço: a partir de R$ 1.029.

Onde comprar e mais informações: www.lecreuset.com.br

Doce de cerveja

Foto: Divulgação

Doce francês clássico com sabor de cerveja? Isso mesmo. A marca recifense A’Macarons lançou uma edição especial com sabores inspirados em rótulos da cervejaria pernambucana Virada: Belgian Blonde Ale (frutada), Extra Stout (achocolatada), Red Ale (maltada com leve caramelo) e Tripel (cítrica). Se o cliente preferir, pode montar um kit com uma garrafa da cerveja e copo personalizado da marca local Mimostino.

Preço: R$ 8 (unidade do macaron).

Onde comprar: A’Macarons - Estrada das Ubaias, 758, Casa Forte; avenida Conselheiro Aguiar, 1472, Boa Viagem.

Informações: @a.macarons e (81) 99904-3083

Jantar no Nannai Muro Alto

Foto: Camila Florêncio

Antecipando as comemorações do Dia dos Pais, o hotel Nannai, em Muro Alto, realiza edição do seu evento especial nannai Harmonniza, em que o chef executivo da rede recebe um cozinheiro para asssinarem juntos em menu degustação.

Dessa vez, no dia 8 de agosto, Pavan recebe Pedro Coronha, do restaurante carioca Koral.

O jantar do Dia dos Pais terá cinco etapas. com ingredientes como lagosta, kimchi e figo fresco. Preço: R$ 380 (por pessoa).

Onde: Restaurante TiaTê - Nannai Muro Alto.

Informações e reservas: (81) 98132-3974

Preço: R$ 380 (por pessoa)

Bolo de cerveja

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A chef Karyna Maranhão vai preparar o seu já conhecido bolo de cerveja com cacau e cobertura de caramelo salgado e flor de sal para a data comemorativa.

Ela também vai apostar no brownie com brigadeiro de pistache e o de leite Ninho. Todos estão disponíveis sob encomenda e seguem embalados em caixa de presente.

Preço: R$ 70 (unidade).

Onde: Café KM - RioMar Shopping.

Informações: @cafekm e (81) 98164-4503

Menu comemorativo

Pablo Lobo/ Divulgação

Conhecido por sua parrilla argentina, o Pobre Juan abre com mini empanadas de queijo e carne e croquetas de jamón e ossobuco. Em seguida, o prato principal conta com picanha na tábua. O corte, preparado na parrilla, é acompanhado da farofa de pistache e uma cremosa mousseline de mandioca.

Para finalizar, duas opções de sobremesa: churros com "Dulce de Leche", que homenageiam a doçaria argentina, e torta de chocolate com sorvete.

Preço: R$ 536 (sem harmonização) e R$ 684 (com vinho indicado pela casa)

Onde: Pobre Juan, Shopping RioMar Recife – Piso L1

Informações: @restaurantepobrejuan e (81) 3327-0862

Decorado

A marca Carola Porções de Afeto elaborou quatro opções de decoração em homenagem aos pais, como símbolos de time e a frase 'Super pai'.

Os bolos de Carola são fofinhos, com massa branca ou escura, e recheios à escolha. Os sabores ficam à escolha dentro do cardápio tradicional.

Valores: petit - a partir R$ 115 (+-700g) para 5/7 pessoas; PP - a partir R$ 175 (+-1,400kg) para 10/14 pessoas; P - a partir R$ 225 (+-2kg) para 15/20 pessoas; M: a partir R$ 315 (+-3kg) para 25/30 pessoas.

Encomendas até 05/08.

Informações: @carolaafeto e (81) 98842-3129

Com informações de assessoria de imprensa

