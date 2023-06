A- A+

Netflix Do streaming para a mesa: Netflix Bites é restaurante temático da plataforma; saiba mais O estabelecimento vai ser inaugurado no dia 30 de junho em formato pop-up

Já tem data marcada para o restaurante da Netflix, sim, ela mesma, a popular plataforma de streaming, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos.

Batizado de Netflix Bites, ele abre as portas já já, no dia 30 de junho, funcionando como um estabelecimento pop-up, ou seja, vai funcionar por um período limitado de tempo, tipo só para dar o gostinho.

No menu, a empresa vai aplicar uma ótima ideia: vai servir pratos criados pelso chefs de cozinha que participam dos seus próprios realities, o que promete aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs desse tipo de produção. A Netflix também promete disponibilizar carta de drinques.

O elenco gastronômico

Curtis Stone, Dominique Crenn, Ming Tsai e Nadiya Hussain são alguns dos cozinheiros que emprestarão suas assinaturas ao cardápio edição limitada do restaurante.

Stone, proprietário dos restaurantes Gwen e Maude, falou sobre a experiência ao site Inside. Para o australiano será “incrível” levar aos fãs um pouco do acontece nos bastidores das gravações.



“Levar meu amor pela comida para as pessoas (...) é uma das maiores emoções da minha vida”, disse referindo-se a quantidade de gente de todos os lugares do mundo que poderão apreciar.

Chefs de realities como “Iron Chef” e “Chef’s Table” também ajudaram a elaborar o cardápio do restaurante da Netflix. Na carta de drinques, há nomes como os dos bartenders Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O'Brien e Kate Gerwin, todos do reality show “Drink Masters”.

O restaurante fica perto da sede da Netflix de Los Angeles, e as reservas online já estão abertas. Para garantir um lugar, os interessados devem depositar US$ 25 por pessoa, o equivalente a R$ 120. Apesar da chance de provar pratos conhecidos na plataforma, os chefs que os criaram não estarão presentes.

Reservas aqui

