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Saúde Doce de leite como pré-treino? Nutricionista explica benefícios do produto Especialista explica que alimento é "uma grande fonte de energia para a atividade física"

Um dos ingredientes da "moda" entre o público fitness ainda gera muitas dúvidas sobre seus reais benefícios como alimento pré-treino. Fonte de carboidrato, o doce de leite tem sido o recurso principal de antes do treino.

Nesse contexto, a nutricionista Beatriz Duarte Oliveira Carneiro, especialista em nutrição Clínica e Esportiva do Órion Complex, em Goiânia, diz que essa opção é "uma grande fonte de energia para a atividade física".

Ainda segundo a especialista, a pedida é também "ideal para quem prefere consumir algo de menor volume ou que não consegue fazer uma refeição completa antes do exercício".

Para quem sempre sente aquela fissura por um docinho na hora do treino, a especialista esclarece que os doces não são necessariamente os vilões da história. Seja um doce de leite, um chocolate ou qualquer outro doce, o mais importante é avaliar a composição deste alimento, a quantidade, a frequência e o contexto da alimentação.

“Não é necessário eliminar os doces, mas sim aprender a incluí-los de forma equilibrada, respeitando as necessidades do organismo e as diferentes fases da vida do homem e da mulher”, lembra a nutricionista.

Sobre a escolha do doce de leite ideal, Beatriz Duarte indica escolher os tipos caseiros ao invés dos industrializados. “Existem versões com adoçantes, trazendo uma proposta mais ‘fit’, mas, para uma receita caseira, elas normalmente exigem a inclusão de vários outros ingredientes e acabam fugindo um pouco da proposta de um doce de leite simples e mais natural”, sugere a nutricionista.

RECEITA

Doce de leite caseiro

(Por: Marajoara)

Ingredientes

1 litro de leite integral

250 g de açúcar

1 pitada de bicarbonato de sódio (opcional, ajuda a evitar que o leite talhe e contribui para a coloração)

Modo de preparo

em uma panela grande e de fundo grosso, coloque o leite, o açúcar e o bicarbonato. Leve ao fogo médio, mexendo até o açúcar dissolver completamente. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar lentamente. Em seguida, mexa de tempos em tempos para evitar que o doce grude no fundo da panela.

Depois, conforme o leite for reduzindo, ele ficará mais espesso e ganhará a coloração característica do doce de leite. Quando estiver próximo da consistência desejada, mexa continuamente para evitar que queime. Depois desligue o fogo quando atingir uma consistência um pouco mais cremosa do que a desejada, pois o doce ficará mais firme depois do frio. Aí é só transfir para um recipiente de vidro e deixar esfriar.

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