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Gastronomia Doce de leite: saiba mais sobre o doce mais queridinho na América Latina O produto é celebrado neste 11 de outubro, por ser um doce capaz de agradar logo na primeira colherada

Uma das sobremesas mais populares na América Latina tem um dia para chamar de seu no calendário gastronômico. O doce de leite é celebrado neste 11 de outubro, por ser um produto típico capaz de agradar logo na primeira colherada.

Tão onipresente que, na Argentina, por exemplo, é considerado "patrimônio cultural alimentar e gastronômico". Mas o Brasil, que também tem grandes regiões de produção leiteira como Minas Gerais e Goiás, também exalta o doce como parte de seu patrimônio gastronômico.

Para além da textura cremosa e do sabor que cai bem na hora do lanche, há uma questão nutricional fortemente divulgada nas redes sociais: sua função como pré-treino.

Segundo Beatriz Duarte Oliveira Carneiro, especialista em nutrição Clínica e Esportiva e que atende no Órion Complex, em Goiânia, “por ser uma boa fonte de carboidratos, o doce de leite é uma boa opção por ser uma grande fonte de energia para a atividade física". Para ela, é também ideal para quem prefere consumir algo de menor volume ou que não consegue fazer uma refeição completa antes do exercício.

Para quem sempre sente aquela fissura por um docinho na hora do treino, a especialista esclarece que os doces não são necessariamente os vilões da história.“Não é necessário eliminar os doces, mas sim aprender a incluí-los de forma equilibrada, respeitando as necessidades do organismo e as diferentes fases da vida do homem e da mulher”, lembra a nutricionista.

Na hora de escolher qual o melhor doce de leite, uma dica: "existem versões com adoçantes, trazendo uma proposta mais ‘fit’, mas, para uma receita caseira, elas normalmente exigem a inclusão de vários outros ingredientes e acabam fugindo um pouco da proposta de um doce de leite simples e mais natural”, sugere a nutricionista.

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