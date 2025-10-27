Doce Halloween: confira sobremesas temáticas no Recife
Sorveteria Jazzlato e confeiteira Mariana Durant oferecem doces inspirados no Dia das Bruxas
Essas dicas são para quem não quer passar o Halloween, no próximo dia 31 de outubro em brancas nuvens.
Na sorveteria plant-based Jazzlato, no bairro do Pina, zona sul do Recife, a sobremesa especial da mestre sorveteira Thaise Assis foi batizada de Torta Sangrenta.
A torta tem massa cacau black, recheio intenso de chocolate, sorvete à escolha, calda 'sangrenta' de frutas vermelhas e chip de casquinha feito na própria Jazzlato.
O recheio é preparado com chocolate e creme de leite vegetal à base de castanha-de-caju e arroz, enquanto a massa é assinada pela The Bake Republic (sem trigo, feita com mix de farinhas de castanha-de-caju e e cacau black da marca Callebaut).
A Torta Sangrenta vai ser vendida até 31 de outubro. A casa funciona das 13h às 19h. De 29 a 31, a sorveteria fará o "Doces ou Travessuras?", mas os detalhes serão divulgados no Instgaram da marca.
Confeitaria chique
Mariana Durant, confeiteira formada pela Le Cordon Bleu, está com bombons finos de Halloween disponíveis sob encomenda, via Goomer ou WhatsApp. E são uma ótima pedida para presentear.
Os sabores são: caramelo salgado com biscuit sablèe, limão azedinho, amora crocante, pistahe Dubai e s´mores.
Os bonbons são feitos somente com chocolate belga, sem conservantes artificiais nem recheios prontos. As embalagens são feitas à mão pela própria Mariana.
Os valores: caixa com quatro bombons (R$ 40), caixa com seis bombons (R$ 56), caixa com nove bombons (R$ 83) e caixa com 12 bombons (R$ 110).
SERVIÇO
Jazzlato Sorveteria Artesanal Plant-Based - Na Galeria Joana Darc, no bairro do Pina, Recife
Informações: @jazzlato
Mariana Durant
Pedidos sob encomenda pelo Goomer ou WhatsApp (81 - 99173-5030)
Informações: @mariana.durant