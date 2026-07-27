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sobremesa

Doces prontos em latinha voltam ao varejo numa parceria entre Piracanjuba e Nestlé

Brigadeiro, beijinho e chocolate cremoso chegam no segundo semestre às prateleiras

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Os doces prontos da Nestlé retornam em parceria com a PiracanjubaOs doces prontos da Nestlé retornam em parceria com a Piracanjuba - Foto: Divulgação

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Desaparecida das prateleiras, a linha Moça Doceria retornou ao mercado. O anúncio foi feito pelas parceiras nesse comeback Piracanjuba e Nestlé.

O lançamento chega ao varejo no segundo semestre com as três versões clássicas: brigadeiro, beijinho e chocolate cremoso.

Expansão
De acordo com a assessoria de imprensa, o lançamento da Moça Doceria faz parte da expansão do portfólio do Grupo Piracanjuba, que vem ampliando sua atuação em diferentes categorias, com investimentos em licenciamentos, collabs e produtos voltados a variados perfis de consumo.

O movimento também reforça a parceria construída entre o Grupo Piracanjuba e a Nestlé desde 2019, quando a operação das marcas Ninho e Molico na categoria UHT passou a ser conduzida pela Piracanjuba. 
 

Saiba mais: Piracanjuba e Nestlé

 

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