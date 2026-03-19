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DOCES

Docile lança novos sabores de balas de gelatina, que também ganham formato exclusivo

Entre as novidades estão o Mix Fofuras, com marshmallows recheados e tradicionais

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Balinhas de gelatina da Docile chegam com novidades em sabores e formatosBalinhas de gelatina da Docile chegam com novidades em sabores e formatos - Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

As já conhecidas e queridinhas balas da Docile estão com novidades, em sabores e formatos.

No novo portfólio da marca, tem combinação de marshmallows recheados e tradicionais, além de formato exclusivo da linha Regaliz.

Mix Fofuras
Em uma mesma embalagem, a mescla de marshmallows recheados e tradicionais chamado de "Mix Fofuras", promete conquistar os paladares.

Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

 

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Já as Tortinhas Docile ganham inspiração em sabores clássicos como cheesecake, banoffee e limão.
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E seguindo na linha das gostosuras da marca, as 'Estrelinhas' vêm em formato exclusivo da linha Regaliz em meio a um colorido que, além de adoçar, encanta.

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