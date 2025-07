Documentário "Sabores da Maré - Da Pesca ao Prato" registra cotidiano das marisqueiras

A- A+

A websérie documental “Sabores da Maré - Da Pesca ao Prato” será lançada nesta sexta-feira (1º), às 19h, no espaço Solo Gens. Dividida em quatro episódios, a produção acompanha Sandra Helena Maria do Nascimento, pescadora artesanal e cozinheira da comunidade do Pina.

Realizado pelo Grupo São Gens de Teatro, o projeto nasceu de uma pesquisa sobre a pesca de marisco e sururu, que também inspirou o espetáculo “Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré”.

Com cerca de dez minutos de duração, os episódios estarão disponíveis no canal do YouTube da companhia. O documentário registra todo o caminho do alimento: desde a extração na maré até a preparação de receitas tradicionais, valorizando a potência de uma gastronomia ancestral.

Durante o evento de lançamento, será exibido o episódio “Água”. Além da apresentação, o público poderá desfrutar de uma degustação especial.



