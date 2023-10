Dois bares do Recife estão entre os 100 melhores do Brasil em 2023, segundo ranking da Revista Exame

A- A+

Os 100 melhores bares do Brasil no ano de 2023 estão em novo ranking divulgado nesta quinta-feira (26) pela revista Exame Casual. A publicação listou lugares como boteco, gastrobar, bar para tomar vinho ou drinque, entre outras categorias no contexto etílico. Nas opções, dois endereços do Recife são apontados.

O Bar Central, no Centro do Recife, aparece na 60º posição e é destino dos boêmios da Capital, há quase 20 anos. Entre pratos vegetarianos, sanduíches e beliscos com tempero árabe, o lugar surge pelo segundo ano consecutivo no ranking da Exame.

Já em 94ª posição está o Cais Rooftop, no Bairro do Recife, que é conhecido não só pela vista privilegiada, mas pelos drinques clássicos e autorais do cardápio. O endereço também aparece pela segunda vez na seleção.



No Top 10, o Tan Tan, em São Paulo, repete a classificação anterior e se mantém em primeiro lugar em 2023. Sob o comando do talentoso chef Thiago Bañares, a casa é conhecida pelo trabalho cheio de técnica na área da coquetelaria, figurando também na alta classificação em prêmios mundiais, como na 56ª posição do World´s 50 Best.



A sequência inclui o Santana Bar, em Pinheiros/SP; The Liquor Store (também de Thiago Bañares), no Jardim Paulista/SP; o Nosso, em Ipanema/RJ; o Caledonia, em Pinheiros/SP; o SubAstor, na Vila Madalena/SP; o Bar do Capincho, em Moinho dos Ventos/POA; o MiniBar Gem, em Salvador/BA; a cervejaria Vilela, em Belo Horizonte/MG; e o Pirex, em Belo Horizonte/MG.

Júri especializado

A seleção dos endereços foi feita por um júri formado por 60 críticos e especialistas em Gastornomia de todo o Brasil. Cada um apontou seus dez endereços, sem ordem de preferência.

Entre os nomes, dois jornalistas da Folha de Pernambuco são os únicos representantes do Estado. Sendo Edi Souza, repórter e crítico de Gastronomia, e Vanessa Lins, editora dos cadernos de Cultura+ e Sabores. Eles também participaram da eleição dos melhores restaurantes de 2023 pela mesma publicação.



Confira a lista completa

(o ranking se dá por número de votos. As casas que receberam a mesma quantidade de votos aparecem na mesma posição, mas em ordem alfabética)





1- Tan Tan (São Paulo)

2- Santana (São Paulo)

3- The Liquor Store São Paulo

4- Nosso (Rio de Janeiro)

5- Caledonia Whisky & Co. (São Paulo)

6- SubAstor (São Paulo)

7- Bar do Capincho (Porto Alegre)

8- MiniBar Gem (Salvador)

9- Cervejaria Viela (Belo Horizonte)

10 Bar Pirex (Belo Horizonte)

11- Bar dos Arcos (São Paulo)

11- Boca de Ouro (São Paulo)

11- Koya88 (São Paulo)

11- Picco (São Paulo)

15- Bar da Dona Onça (São Paulo)

15- Guarita (São Paulo)

15- Guilhotina (São Paulo)

15- Moela (São Paulo)

19- Balcão (São Paulo)

19- Cineclube Cortina (São Paulo)

19- Fel (São Paulo)

19- Nit (São Paulo)

19- Regô (São Paulo)

19- Seen (São Paulo)

19- The Punch Bar (São Paulo)

26- Arp (Rio de Janeiro)

26- Astor (São Paulo)

26- Cachaçaria Lamparina (Belo Horizonte)

26- Locale Caffè (São Paulo)

26- Ponto Gin (Curitiba)

26- Quartinho (Rio de Janeiro)

32- Bar Urca (Rio de Janeiro)

32- Bagaceira (São Paulo)

32- Chanchada (Rio de Janeiro)

32- Continental (Curitiba)

32- Gogo (Elena) (Rio de Janeiro)

32- Liz Cocktails & Co. (Rio de Janeiro)

32- Sede261 (São Paulo)

32- Sylvester (São Paulo)

32- Timbuca (Belo Horizonte)

32- Trinca (São Paulo)

42- Abaru (São Paulo)

42- Adega Pérola (Rio de Janeiro)

42- Boteco Rainha (RJ/SP)

42- Bottega 21 (São Paulo)

42- Brewteco (Rio de Janeiro)

42- Cabernet Butiquim (Belo Horizonte)

42- Caju (São Paulo)

42- Dōmo Bar (São Paulo)

42- Fechado (São Paulo)

42- Galeto Sat’s (Rio de Janeiro)

42- Ginger (Curitiba)

42- Jaguara (Curitiba)

42- Labuta Mar (Rio de Janeiro)

42- Lardo (São Paulo)

42- Mercadinho Bicalho (Belo Horizonte)

42- Mykola Lab (Bar Curitiba)

42- Nicolau Bar da Esquina (Belo Horizonte)

42- Vasco da Gama, 1020 (Porto Alegre)

60- Agulha (Porto Alegre)

60- Ananã (Curitiba)

60- Balbino & Martins (Curitiba)

60- Bar Central (Recife)

60- Bar da Lora (Belo Horizonte)

60- Bar do Luiz Fernandes (São Paulo)

60- Bar do Luiz Nozoie (São Paulo)

60- Bar do Momo (Rio de Janeiro)

60- Bar do Zezé (Belo Horizonte)

60- Borgo Mooca (São Paulo)

60- Bode Cheiroso (Rio de Janeiro)

60- Bracarense (Rio de Janeiro)

60- Café e Cana (Salvador)

60- Casa Alvorada (Belo Horizonte)

60- Clos (São Paulo)

60- EAP Empório Alto dos Pinheiros (São Paulo)

60- Elevado Bar (São Paulo)

60- Flora (São Paulo)

60- Florestal (Belo Horizonte)

60- Gran Bar Bernacca (São Paulo)

60- Kotori (São Paulo)

60- Le Jazz Petit (São Paulo)

60- Lemí Gastrobar (Curitiba)

60- Marinho Atlântica (Rio de Janeiro)

60- Mesa (Porto Alegre)

60- Moema (Belo Horizonte)

60- Ōkinaki (Belo Horizonte)

60- Olivos 657 (Porto Alegre)

60- Press (Porto Alegre)

60- Sambiquira (Curitiba)

60- São Cristóvão (São Paulo)

60- Stuzzi (Rio de Janeiro)

60- Toro Gramado (RS)

60- Vian (Rio de Janeiro)

94- Altas Gastrobar (Brasília)

94- Baretto (São Paulo)

94- Cais Rooftop Lounge (Recife)

94- Cascasse Il Mondo Bar (São Paulo)

94- Moleskine Gastrobar (Fortaleza)

94- Muamba Bar (Belém)

94- Riviera (São Paulo)

