Ranking Don Julio, de Buenos Aires, é eleito o melhor restaurante de carnes do mundo pela terceira vez Localizada no bairro de Palermo, a casa se torna, mais uma vez, referência mundial na parrilla

O restaurante Don Julio Parrilla, localizado em Buenos Aires, Argentina, foi eleito pela terceira vez consecutiva como o Melhor Restaurante de Carnes do Mundo pelo prêmio World’s 101 Best Steak Restaurants.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º), em Londres, destacando a casa porteña como referência mudial na parrilla. O lugar é comandado pelo empresário e sommelier Pablo Rivero, em parceria com o chef Guido Tassi.

Além do reconhecimento internacional como melhor steakhouse do mundo, o restaurante já figurou também entre os líderes da gastronomia latino-americana, tendo sido eleito o melhor da América Latina pelo ranking Latin America’s 50 Best Restaurants em duas edições: 2020 e 2024.

Vale lembrar que o Don Julio também chama atenção pela adega imponente, apresentando rótulos porteños que completam a experiência de visitantes de todas as partes do mundo.

O World’s 101 Best Steak Restaurants é uma premiação internacional organizada pela Upper Cut Media House, empresa de mídia sediada em Londres voltada para setores de hospitalidade, gastronomia e eventos.



SERVIÇO

Don Julio Parrilla

Onde: rua Guatemala, 4691 - esquina com Gurruchaga - Palermo Viejo (Buenos Aires, Argentina)

Funcionamento: todos os dias - 11h30 às 16h e das 19h à 1h

Instagram: @donjulioparrilla

