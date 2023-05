Dona Carmem Virgínia, Fátima Pissarra e Luisa Sonza abrem restaurante em São Paulo

A- A+

Na noite de terça-feira (9), a região da Vila Madalena ganhou os holofotes em torno do novo restaurante Altar Cozinha Ancestral. A casa, que em cada detalhe reverencia o Nordeste e os orixás, fez uma brilhante estreia com muito amor e representatividade.



Por lá, passaram convidados especiais da chef e apresentadora Dona Carmem, a empresária Fátima Pissarra e a cantora Luisa Sonza. A noite contou com pocket show dos cantores Zé Manoel e Mariene de Castro.



Outros nomes famosos como Pequena Lo, Letticia Munniz, Rainha Matos, Pepita, Tiago Abravanel, Isabella Scherer e Isa Isaac prestigiaram o evento. A casa abrirá as portas para o grande público na próxima quinta-feira (11) com deliciosos pratos e todo afeto e energia de mãe Carmem.\

Serviço:

Altar Cozinha Ancestral São Paulo

Endereço: Rua Medeiros Albuquerque, 270- Vila Madalena

Horário de funcionamento: terça-feira e quarta- feira 12h a17h.

Quinta-feira a sábado 12h a 00h. Domingo 12h as 22h

Telefone: (11) 3034-4260

