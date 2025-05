Pernambuco: festival Brasil Sabor começa hoje (15) e tem Fernando de Noronha como estreante

A- A+

Leia também

• Guia Michelin 2025: Brasil mantém cinco restaurantes agraciados com duas estrelas; confira lista

• Conheça os restaurantes pernambucanos listados entre melhores do Brasil

Começa hoje, 15, a principal ação gastronômica da Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel): o festival Brasil Sabor.



O circuito acontece anualmente com restaurantes de todo o Brasil, simultaneamente, oferecendo pratos especiais inspirados em um determinado tema que, em 2025, é "A Celebração da Cozinha Brasileira".



O Brasil Sabor 2025 segue até o dia 1º de junho.

Em Noronha: Luana Sabino, Dário Costa e Geronimo Athuel. Fotos: Nani Rodrigues/Divulgação, Eduardo Krajan/Divulgação e Vanessa Lins/Cortesia

Estreia em

Fernando de Noronha

A edição deste ano conta com mais de 60 estabelecimentos participantes somente em Pernambuco, com uma novidade das boas: pela primeira vez, Fernando de Noronha participa da ação não somente com restaurantes oferecendo os pratos temáticos, mas também com ativações na Vila dos Remédios, parte histórica da ilha, tendo chefs prestigiados à frente (locais e de outras partes do Brasil), nos dias 2 e 3 de junho.

Já confirmados até a publicação dessa matéria: Luana Sabino (Metzi, São Paulo), Dário Costa (Benedita - Noronha, Madê e Paru - Santos), Kátia Barbosa (Aconchego Carioca, Rio de Janeiro), Eudes Assis (Taioba, São Paulo), Gerônimo Athuel (Ocyá, Rio de Janeiro), Thiago Silva (Xica da Silva, Noronha), Iago Jacomussi (Jacó, São Paulo), Rodolfo Vilar (projeto A.MAR, São Paulo), Zé Maria (Pousada Zé Maria, Noronha), Thiago Silva (Xica da Silva, Noronha), Efigênia Costa (Abençoado, Noronha), Théo Chahinian (O Pico, Noronha) e Júlio Diamael (Mavi, Noronha). A consultora da cadeia de pescados, Cintia Miyaji, da Pachi Consultoria (São Paulo), também desembarca na ilha.



Os eventos serão apresentados pelo chef Raphael Vasconcelos (Moendo na Laje, Recife).

A programação especial em Fernando de Noronha acontecerá entres os dias 22 de maio e 3 de junho sob o tema "Cores e Sabores de Noronha".

Vitrine

"É um festival democrático, que valoriza tanto o pequeno empreendedor quanto as grandes casas. O Brasil Sabor é uma vitrine do que temos de melhor em criatividade, ingredientes regionais e hospitalidade", destaca Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Do Recife ao Sertão de Pernambuco, passando por cidades como Tamandaré, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, além do distrito estadual de Fernando de Noronha, o Brasil Sabor atinge hoje todo o território pernambucano.

"O festival é uma grande celebração da cozinha brasileira, que em Pernambuco ganha ainda mais cor e sabor. É uma oportunidade para o público circular, descobrir lugares novos e viver experiências gastronômicas únicas", afirma Rhaissa Soares, diretora-executiva da Abrasel-PE.





Mercearia Pará é um dos participantes do Brasil Sabor, no Recife

Confira os participantes em Pernambuco:



Fogão do Céu

Camaretus

Gregos e cia

Seu zu boteco e burguer

Temaki Arretado

Dona chita bolo de rolo

Orange Bake Confeitaria

Restaurante Nabuco

Alho & Óleo

Diana Café com Emoção

Moendo na Laje

Hamburgrill

Plim Restaurante

Cia do Chopp

No Kasquin Sorveteria Artesanal

Cantinho do Tony

Hakata

Cá-Já Restaurante

Catamaran

Bercy Crepes e Saladas Parnamirim, Aflitos, Boa Viagem e Madalena

Villa Cozinha de Bistrô Espinheiro e RioMar Shopping

Paço Real Restaurante e Buffet

Paço Real Restaurante e Café

Dinny

Hermanito

Sabor e Afeto

Grand Mercure Boa Viagem

Boucherie Marine

Motche

Bentu’s Restaurante

Mercearia Pará

Degutti Recife e Tamandaré

Vila Gastrô

Boteco Paulistano

Restaurante Chácara

Pizzaria e Restaurante Giovanna

La Brasa Burger

Temak House

Villa Píer Gourmet

Hox Restaurante

Mascate Restaurante Escola (Senac Recife)

Restaurante Varanda (Fernando de Noronha)

Terraço Chopperia

Bonaparte restaurante e lounge (Aeroporto do Recife)

Cantinho da Macaxeira

Laça Grill

Sushimi Shopping Recife e RioMar

Chocolate Sete Colinas

Chinatown Shopping Recife

Eki Shopping Recife e RioMar

Club da Pizza

Solar do Douro restaurante

Forno 9 Pizzaria Artesanal

Benedita Cozinha Afetiva (Fernando de Noronha)

Restaurante Abençoado (Fernando de Noronha)

O Pico Noronha (Fernando de Noronha)

Mavi (Fernando de Noronha)Xica da Silva ()

SERVIÇO

Brasil Sabor 2025

A lista completa dos participantes, com descrição dos pratos e valores, disponível no site oficial

Veja também