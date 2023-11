A- A+

Sabores Eleita melhor produtora de azeites de 2023, Sabiá promove degustação no Rio de Janeiro Ação da empresa brasileira será reservada para convidados e acontece após a premiação do The World's 50 Best Restaurants

O azeite Sabiá, feito no Sul e na Mantiqueira Paulista participa da festa do The World’s 50 Best Restaurants, que acontece pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Após a cerimônia de premiação e anúncio do ranking, que acontece no próximo dia 28 de novembro, no Copacabana Palace, haverá uma degustação para convidados.



Segundo informações da colunista Luciana Fróes, de O Globo, uma das ações do produto será num evento para convidados pós-premiação, no Hotel Fairmont, com um estande de degustação, apresentação de diferentes rótulos e dicas para identificar as características de um bom azeite.

Azeite premiado

Entre os prêmios internacionais que conquistou, o Sabiá foi eleito a Empresa do Ano no concurso italiano Lodo Guide, e ficou entre os dez melhores do mundo no concurso espanhol Evooleum. Essa é a quarta safra comercial da marca, criada em 2020.

