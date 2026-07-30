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Bebida Suco de uva integral ganha espaço no mercado por seus atrativos nutricionais Bebida é rica em compostos que auxiliam na proteção do organismo contra processos inflamatórios e oxidativos

Com o impulso da alimentação saudável, o suco de uva integral tem recuperado espaço no mercado nacional.

Neste aspecto, o suco de uva integral, cuja fórmula contém uva e nada mais, reúne atrativos que chamam atenção do público. Como derivado de uva, ele conserva cor, aroma e sabor da fruta. Mas também compostos naturais essenciais.

“Os polifenóis têm várias ações benéficas à saúde. Dentre elas, estão ações antioxidante e anti-inflamatória e também o efeito vasodilatador”, explica a biomédica Caroline Dani, pesquisadora das propriedades da bebida.

O suco de uva integral, portanto, é rico nesses compostos que auxiliam na proteção do organismo contra processos inflamatórios e oxidativos, fatores relacionados ao desenvolvimento de diversas doenças.

Ainda sobre os polifenóis, eles ajudam a proteger as células da ação dos radicais livres. Isso contribui para que elas não passem por uma mutação, prevenindo o surgimento do câncer. Estudos também apontam que o consumo também está associado à prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer.

Outro antioxidante importante é o resveratrol, além de mais alguns componentes importantes. “Falo de alguns que têm um efeito tão ou maior em relação à capacidade antioxidante, como as antocianinas, importantíssimas para a microbiota intestinal, assim como os taninos, que também têm esse efeito, e outros ácidos, como o gálico, outro importante antioxidante”, comenta Caroline.

Por ser rica em frutose e fonte natural de carboidratos e compostos bioativos, o suco de uva também é indicado para quem pratica atividade física. “A gente costuma dizer que ele é um ótimo pré e pós-treino. Um pré-treino porque faz uma oferta de carboidrato e de polifenóis. E no pós-treino porque além de repor o carboidrato, ainda repõe esses polifenóis que são importantes anti-inflamatórios”, explica.

Crédito: André Luis Rech

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