Em Olinda: projeto Comida de Jardim, na próxima sexta (6), terá o chef Lucas Muniz

Na próxima sexta (6), o chef pernambucano Lucas Muniz é o convidado do projeto Comida de Jardim, na Casa Estação da Luz, no sítio histórico de Olinda, onde assina o menu do evento que ainda terá a venda da nova coleção da marca Acre Recife, do estilista Cássio Bonfim, e set com música brasileira.

Lucas irá servir entrada e prato principal, que podem ser adquiridos individualmente ou em combo.

A entradinha do Comida de Jardim será crudo de peixe prego marinado em molho wafu aromatizado com kombu, água de coco e limão galego, servido com aïoli de couve-flor, banana da terra e furikake de sementes locais (R$ 25).

Como prato principal, um cassoulet de frutos do mar e charcutarias artesanais da Oz Agro, elaborado com feijão branco e acompanhado de farofa de pão na manteiga de garrafa, ervas frescas e cascas de cítricos a R$ 50. O combo entrada + principal sairá por R$ 65.

SERVIÇO

Comida de Jardim

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Quando: 6 de setembro

Abertura da casa: 18h; jantar às 19h

Reservas: (81) 99993-1331

Instagram: @casaestacaodaluz

Apoio: Mix Mateus

