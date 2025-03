Em Petrolina: Senac promove oficina gratuita de ovos de Páscoa e tendências da época

A- A+

Com a Páscoa batendo na porta e as prataleiras dos mercados e lojas abarrotadas de ovos de chocolate, a produção artesanal é sempre uma alternativa de exclusividade e oportunidade de empreender e fazer uma grana extra.

Afinal, de acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro, feita em 2024, 76% das pessoas preferem comprar ovos artesanais de pequenos produtores.

Para quem quer apostar no filão, ainda dá tempo de se organizar. Essa é a proposta da oficina gratuita “Tendências de ovos de Páscoa”, que acontece nos dias 9 e 10 de abril, das 14h às 17h, no Senac Petrolina, no Interior de Pernambuco. As inscrições estão abertas. Não é exigido conhecimento prévio.

Aulas

No curso, que tem 25 vagas por dia, serão abordadas as tendências de ovos de colher e casca. A empreendedora Larissa Maria Rezende, do curso de Gastronomia da Faculdade Senac Petrolina, vai ministrar a aula e será acompanhada pela coordenadora do curso de Gastronomia e gastrônoma, Denise Lins.

Inscrições

Os interessados em participar no dia 9 de abril devem se inscrever aqui. Já para quem deseja assistir a aula no dia 10, é possível garantir a vaga aqui.

SERVIÇO

Oficina Tendências de ovos de Páscoa: ovos de colher e casca

Quando: 9 e 10 de abril, das 14h às 17h

Onde: Senac Petrolina - Rua Projetada, 650 (antigo aeroporto)

Mais informações: (87) 3983-7602 / 7603 e WhatsApp: 98874-8456

