Brunch Emê Café completa um ano servindo comida saudável e saborosa; conheça a casa Café bistrô fica na Zona Sul do Recife e serve menu do café da manhã à happy hour

Acaba de completar um ano de funcionamento o charmoso Emê Café, dentro do Shopping da Decoração, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, pilotado pela natural chef Maria Luisa Friedheim.



Com gastronomia inicial de consultoria da experiente Luciana Sultanum, a casa segue com a assinatura de Luisa, que mantém a proposta da abertura - servindo comida limpa, no sentido de ser livre, o tanto quanto possível, de aditivos, temperos industrializados, etc. A comida do Emê já ganha o consumidor mais atento à saúde com essa porta de entrada.

Maria Luisa é chef do Emê. Ricardo Nigro/Divulgação

Os pães são feitos sob medida para o café bistrô, preparados em processo de fermentação natural, o café servido tem assinatura da torrefação recifense Kaffe, os molhos são naturais. É o caso do molho de tomate que compõe o ovo shakshuka, receita que leva esse nome em Israel e, com algumas adaptações, são conhecidos como ovos no purgatório ou huevos rancheiros em outros países. A base é a mesma: os ovos são cozidos dentro do molho já, ficam com clara cozida e gemas moles.

Apesar de funcionar o dia todo sem intervalo, o Emê tem mesmo aquela vibe de brunch preguiçoso, cujo tempo corre sem pressa. Porque além do mais, as porções para café da manhã são fartas; uma boa dica é pedir mais de uma opção e montar uma refeição completa e variada para duas, três pessoas.

Para a turma "da proteína"

Outra combinação boa demais para os chegados em alimentação equilibrada são os ovos com cogumelos e pãozinho.



Item da moda em todas as casas que servem brunch ao redor do País, o toast marca presença no menu no Emê e o destaque é, sem piscar, a versão com queijo de cabra em pasta, mel e figo fresco. O trio é uma combinação clássica, mas quase inexistente nos cardápios recifenses.

Outra versão pouco usual de toast é coberto com homus de cenoura, tomate confitado, páprica, quejo vegano à base de castanha e manjericão. Omeletes, sanduíches e saladas completam o menu no estilo rapidinho, mas a seleção de Luisa não para por aí.

O Emê tem dois ambientes: interno e climatizado e externo, no hall da galeria. Ricardo Nigro/Divulgação

Entrada, principal, beliscos

Há ainda uma boa oferta de entradinhas incluindo uma tábua de embutidos, quiches, couvert, bolinho de fafafel e tartare de atum, para acompanhar uma tacinha de vinho ou drinque ao longo do dia.

Entre os pratos quentes, individuais, o picadinho de filé mignon com arroz de couve-flor,ovo com gema mole e chip de banana salta aos olhos de quem adora comida brasileira.

Mais leve, o frango marinado em molho vietnamit, com risoto de grãos e ervilha torta, tira a proteína do lugar comum. Há ainda variações de estrogonofe, frango ao curry, polpetone, moussaka - aprovadíssima pela reportagem -, pratos com camarão, fondue, ragu de cogumelo e nhoque de batata-doce. A variedade é grande.

Serviço

Emê Café

Endereço: Shopping da Decoração - Avenida Domingos Ferreira, 1274, loja 16, Pina

Instagram: @eme_cafe (pet friendly)

