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GASTRONOMIA

Empadeli: das despretensiosas primeiras empadas para uma marca recifense especializada

Concebida na pandemia para conseguir renda, Marcela Rachel, empreendedora da marca, conquista paladar do público do Recife

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Marca criada por Marcela Rachel produz empadas de sabores diversosMarca criada por Marcela Rachel produz empadas de sabores diversos - Foto: Divulgação

O que começou "apenas" como uma forma de adquirir renda durante a pandemia da Covid-19, em 2020, se tornou uma produção em massa, um empreendedorismo com nome e afetividade.

Trata-se da Empadeli, empresa comandada pela pernambucana Marcela Rachel, que hoje celebra a marca pensada para proporcionar a experiência gastronômica também em afetividade.

Com mais de vinte sabores, incluindo camarão, charque com queijo coalho, cupim na cerveja preta e linguiça com cebola caramelizada, as empadas são produzidas artesanalmente e para pronta-entrega, também com a possibilidade de que sejam encomendadas previamente por quem desejar.
 

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Na cozinha de casa
Foi na cozinha de sua casa que Marcela começou a dar vida à Empadeli.

"Eu tinha apenas 12 forminhas de empada e um sonho: pagar minhas contas", relembra Marcela que, de fato, inicialmente não havia projetado nenhum plano para abrir um negócio.
 

Marca criada por Marcela Rachel produz empadas artesanais de sabores diversosCrédito: Divulgação

 
E de forma despretensiosa, era assim que as primeiras empadas de Marcela eram produzidas. Até que, em conversa com uma amiga, passou a empreender, transformando a Empadeli em um trabalho.

Após estruturar a produção, inclusive com comunicação e identidade da marca, ela passou a pensar nos ingredientes, no tempo que dedicaria e no cuidado em cada uma das etapas. 

"Eu não quero que seja só uma empada. Quero que, quando a pessoa morda, ela tenha uma lembrança afetiva. É uma comida feita com muito amor, cuidado e paciência. Eu quero deixar a minha marca e que as pessoas tenham a Empadeli como referência", deseja ela.

Feiras
Com o intuito de levar a marca para mais perto do público, Marcele Rachel passou a participar de feiras e eventos, entre eles o Recife Coffee e o Festival de Jazz.

Faz parte dos planos, ainda, deixar a cozinha de casa e abrir um espaço próprio para produção das empadas, tal qual fortalecer o delivery.

SERVIÇO
Empadeli
Encomendas/Informações @empadeeli

 

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