Empreendimento em Casa Forte reúne padaria, mercado, adega e mais; conheça
Celeiro Delicatessen oferece múltiplos serviços gastrôs ao público da Zona Norte do Recife
Padaria, cafeteria, mercado, hortifruti e adega de vinhos no mesmo lugar. Essa é a proposta do Celeiro Delicatessen, que acaba de abrir no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.
Para conseguir reunir tantas operações distintas, o espaço soma 300m² e aposta no serviço que vai do café da manhã ao jantar.
Por lá, os itens vão de clássicos, como o pão francês crocante, até pães artesanais de fermentação natural, preparados diariamente.
Na padaria, a variedade contempla ainda doces e salgados tradicionais e bolos caseiros. A cafeteria oferece uma seleção de cafés especiais disponíveis durante todo o dia.
Para as compras de rotina, o minimercado é abastecido com produtos essenciais de cozinha. Já a adega traz curadoria de vinhos nacionais e importados.
Serviço:
Endereço: av. Dezessete de Agosto, 402, Casa Forte
Funcionamento: diariamente, das 7h às 21h
Informações: 99424.5454
Instagram: @celeirodelicatessen
Com informações da assessoria de imprensa!