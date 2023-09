A- A+

Encontro Encontro de chefs: três talentos da cozinha pernambucana fazem festa gastronômica nesta quarta (27) Evento acontece no Restaurante Arvo, às 19h, com jantar a seis mãos, servido em sete etapas

Os chefs Pedro Godoy, Simpson dos Santos (Tetsu) e Yuri Machado (Cajá) se reúnem no Restaurante Arvo, nesta quarta-feira (27), às 19h, para elaboração de jantar a seis mãos, servido em sete etapas.



“Traremos uma noite deliciosa e prometo que vai ficar na memória, no paladar e no coração de todos”, promete Godoy. Os três chefs são amigos há mais de uma década. Juntos, já desenvolveram diversas parcerias e oficinas, que acontecem periodicamente no Arvo Ateliê.

SERVIÇO

Jantar a seis mãos com sete etapas

Preço por pessoa: R$ 300

A partir das 19h

Quando: quarta (27)

Arvo Restaurante - Rua Djalma Farias, 170, Torreão

*Para reservas e mais informações, entrar em contato pelo WhatsApp 81 99673.7122 ou pelo

@arvorestaurante

Veja também

Lançamento Popeyes anuncia nova linha de combos crispy em parceria com a Heinz; confira